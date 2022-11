GF Vip, Giaele De Donà in lacrime per il marito Bradford: “Si sta vendicando, vorrei vederlo” Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è sempre più preoccupata per l’assenza del marito Bradford Beck, che non le ha fatto recapitare neanche un messaggio. La vip è scoppiata in lacrime, spaventata che qualcosa possa averlo infastidito.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip cresce sempre di più la preoccupazione di Giaele De Donà per il marito Bradford Beck. Dopo aver visto alcune immagini che ritraevano l'uomo mentre si divertiva per locali, in compagnia anche della sua migliore amica, la concorrente è convinta che qualcosa lo abbia infastidito. Così si sfoga, lasciandosi andare alle lacrime, e invia anche un messaggio al compagno.

Giaele De Donà in lacrime per il marito

In giardino insieme a Charlie Gnocchi e Nikita Pelizon, Gisele De Donà si è lasciata andare alle lacrime preoccupata per il comportamento del marito fuori dalla casa. L'uomo è stato paparazzato in alcune foto senza la fede al dito, segnale che ha subito fatto allarmare la ragazza. La gieffina si è così sfogata e ha esternato la sua paura, alimentata anche dal fatto di non aver ricevuto nessun aereo o messaggio da parte di Bradford Beck:

Rimango dell'idea che sta succedendo qualcosa che non so, ci sono troppe cose che iniziano a non tornare. Mi aspetto un messaggio. Non mi ha ancora mandato un aereo, la mia famiglia non mi viene a trovare. Vorrei parlarci e vorrei vederlo.

I compagni hanno provato a rassicurarla, invitandola a ragionare sui bei gesti che il marito ha fatto per lei da quando è nella casa o sul fatto che nelle foto l'uomo era in compagnia della sua migliore amica. Ma Giaele non ha voluto sentire ragioni, anzi, ha la sua convinzione: "Secondo me si sta vendicando".

Il saluto di Giaele al marito Bradford

Nel corso della giornata i vip si sono divertiti a mettere in scena un finto talk show. Giaele era una delle intervistate e ne ha approfittato per lanciare un messaggio al marito Bradford. "Hai 40 secondi a tua disposizione per dire a Brad un messaggio", ha detto Alberto De Pisis. Ecco come ha risposto la coinquilina: