Giaele De Donà preoccupata per il marito: “Dovrebbe venire qui a parlarmi, non fare le ripicche” Giaele De Donà parla con Charlie Gnocchi del rapporto con il marito dopo le immagini che le sono state mostrate in puntata. Si fa largo l’ipotesi del tradimento.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 31 ottobre del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è stata messa di fronte ad una realtà che non pensava di dover affrontare: suo marito Bradford Beck è stato immortalato a divertirsi, facendo baldoria per locali, e tra le donne in sua compagnia c'era anche una delle migliori amiche dell'influencer.

La preoccupazione dopo la puntata

Dopo le immagini viste in puntata, la gieffina ha iniziato a rimuginare sulla questione, ipotizzando che tra la sua migliore amica e il marito potesse esserci stato qualcosa di più di una serata all'insegna del divertimento. Stuzzicata da Charlie Gnocchi, quindi, ragiona sui possibili scenari:

boh ma guarda posso dirti una cosa? Rimango sempre della stessa idea, non voglio pensar male di due delle persone più importanti della mia vita, io veramente non…più che altro sai cos'é? Va bene l'amore libero, va bene il divertimento, qualsiasi cosa, ma con la mia migliore amica?

Il gieffino, quindi, ipotizza che in una delle prossime puntate possano ritornare sull'argomento, dicendole qualcosa di più preciso a riguardo, e dinanzi ad un tradimento le chiede come reagirebbe: "Non penso me lo direbbero mai. Ma non perdonerei mai né lui, né lei".

La rabbia di Giaele De Donà

Lo speaker, quindi, prova a mettersi nei panni del marito e quindi, immagina che lui possa aver reagito per mettere in atto una sorta di vendetta, magari preoccupato per il loro rapporto. Giaele, quindi, particolarmente infastidita, rivela che si sarebbe aspettata un comportamento diverso da un uomo maturo, capace di affrontare i problemi e non di aggirarli con un giochetto che rischia di peggiorare le cose: