Sofia Giaele davanti alle foto del marito Brad con altre donne: “Non porta la fede” La concorrente nota subito come il marito si sia sfilato l’anello di matrimonio prima di partecipare al party mondano in compagna di bellissime modelle a Los Angeles. In particolare, il settimanale Chi immortala l’imprenditore mentre sale in macchina con una donna misteriosa.

Per Sofia Giale sono stati giorni col fiato sospeso nella Casa del Grande Fratello Vip. Aspettava di vedere il marito Bradford di persona, mentre invece ha ricevuto la notizia di fatidiche foto che ritraggono il marito durante i suoi giorni di spensierata libertà negli Stati Uniti. Come promesso, Alfonso Signorini arriva puntuale con le immagini e le sottopone a Giaele che non si fa sfuggire un dettaglio a dir poco fondamentale.

La reazione alle foto di Bradford Back senza fede ad una festa

“Ma la fede?!”. La concorrente nota subito come il marito si sia sfilato l'anello di matrimonio prima di partecipare al party mondano in compagna di bellissime modelle a Los Angeles. In particolare, il settimanale Chi immortala l'imprenditore mentre sale in macchina con una donna misteriosa. "È la mia migliore amica", lo giustifica Giaele. "La conosco bene, non mi farebbe mai un torto simile". Eppure l'agitazione nei suoi occhi è palpabile. "Mi sta bene che lui esca a divertirsi, ma vorrei che gli altri sapessero che è sposato con me".

La gieffina riceve un "prezioso" consiglio di Sonia Bruganelli che, dallo studio, la stuzzica: "Sono preoccupata per te. Mi sono informata e sembra che il divorzio per tradimento non valga più, quindi potresti perderti qualche benefit. Fossi in te, quei braccialetti da 20mila euro l'uno li metterei in cassaforte". Immediata la frecciatina del conduttore che incalza ironico: "Brad potrebbe fare come la Blasi che porta via i Rolex?!".

Flavio Briatore non ricordava chi fosse Giaele

Si torna poi sulle foto che avevano raccontato della conoscenza tra Sofia Giaele e Flavio Briatore. La concorrente ne aveva parlato come di un'amicizia, in qualche modo rinnegata dall'imprenditore che, interrogato dalla stampa, aveva ammesso di non ricordare nemmeno chi fosse quella ragazza: "Sofia Chi?!". Giaele conferma di aver ricevuto il suo invito per un weekend a Forte dei Marmi e in Sardegna. "Per fortuna ci sono le foto. Magari è stanco di essere continuamente associo a donne diverse. O magari in quel periodo frequentava qualcuna e si doveva ripulire. Non so!", dice tra le risate di Alfonso che non capisce bene a cosa si riferisca. "Quando ho detto che Briatore e Gregoraci mi possono pulire le scarpe? Era una battuta".