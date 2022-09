Sofia Giaele De Donà e il flirt con Flavio Briatore, lui: “Chi?” Flavio Briatore è stato contattato da Dagospia e la sua reazione ha sorpreso tutti: “Sofia, chi?”

"Sofia, chi?". Il commento striminzito di Flavio Briatore sulle novità che arrivano dalla casa più spiata d'Italia. Proprio lei, Sofia Giaele De Donà – sposata con Bradford Beck – che se n'è uscita con l'annuncio di un flirt con l'arzillo vecchietto dell'imprenditoria. "Sono stata al centro di qualche gossip" spiega la Sofia appuntandosela come una medaglia al valore "come per esempio Flavio Briatore". E non contenta: "Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci, ma per favore dai. Mi potevano solo pulire le scarpe". Meno male che ci ha pensato Flavio Briatore a ridimensionare il tutto, ricordando un po' Eminem agli Mtv Awards di qualche anno fa: "Who?".

La reazione di Flavio Briatore a Dagospia

Flavio Briatore è stato contattato da Dagospia e la sua reazione ha sorpreso tutti. "Sofia, chi?": bastano due parole e la parola fine è bella che pronta. Eppure c'è una foto che li mostra insieme: proprio Sofia e Flavio Briatore nel locale di proprietà dell'imprenditore in Sardegna. Il punto è che Flavio Briatore scatta foto e selfie con chiunque, ma non per questo significa che tra lui e ogni donna con cui scatta foto parta in automatico un flirt. Flavio Briatore smentisce questa "storia d'amore". Non c'è stato nulla.

Cosa succede adesso

E adesso? Questa storia sarà messa sotto la lente d'ingrandimento della redazione del Grande Fratello Vip 7? La redazione potrebbe proporre di aprire il dibattito interrogando proprio Sofia Giaele De Donà al prossimo lunedì 3 ottobre, quando andrà già in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 7. La presunta liason è stata smentita da Flavio Briatore e c'è spazio per poterne parlare e magari faranno bene anche agli ascolti tv, ieri un po' troppo distanti dalla dirimpettaia Rai che con le nuove puntate di Imma Tataranni sta catalizzando tutta l'attenzione del pubblico generalista.