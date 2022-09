Sofia Giaele De Donà al GFVip: “Mio marito può andare con altre donne, non è tradimento se io lo so” La 23enne difende il suo matrimonio aperto con il misterioso imprenditore che vivrebbe solo sei mesi all’anno al suo fianco. “Noi siamo trasparenti, se non c’è sentimento può andare anche con altre donne, per me va bene”. In un attimo è un nuovo capitolo della storia sull’amore libero.

A cura di Giulia Turco

Sofia Giale De Donà sembra voler scrivere un nuovo capitolo della fiction sull’amore libero. Dopo la lunga parentesi di Alex Belli e i suoi interminabili triangoli con Soleil e Delia Duran, quest’anno i riflettori sono tutti puntati sulla modella, ex concorrente del reality Ti spedisco in Convento. La 23enne, che di recente ha sposato un noto imprenditore, ha ammesso sin sa subito di avere una relazione aperta e di vivere serenamente anche i presunti tradimenti del marito.

Le confessioni di Sofia Giaele sul suo matrimonio

Durante un momento di confessioni con Eleonoire Ferruzzi e Sara Manufuso, la 23enne ha raccontato: “Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia”. D’altronde aveva messo in chiaro l’amore libero che contraddistingue il suo matrimonio sin dal video di presentazione. “Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto”, ha spiegato alle coinquiline. “Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene”.

Il misterioso rapporto con il marito Bradford Beck

La modella ha raccontato di avere al suo fianco un giovane imprenditore che fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia. Stanno insieme sei mesi all’anno, per il resto ognuno fa la propria vita. Le nozze sono testimoniate da una serie di foto sul profilo Instagram di Sofia, se non fosse che dal suo ingresso al GFVip la pagina è stata disattivata. Il profilo di Breadford, uomo misterioso del quale sappiamo molto poco, è privata, dunque le informazioni sul suo conto sono limitatissime. Il loro rapporto resta un grande punto interrogativo, ma forse ancora non a lungo.