Carolina Marconi contro Sofia Giaele: “Tuo marito ti piace per il conto in banca, l’amore è altro” Carolina e Sofia entrano nella casa con due storie diametralmente opposte: da un lato Carolina porta il peso della sua battaglia contro la malattia condivisa giorno dopo giorno con il compagno Alessandro Tulli, dall’altro l’influencer difende il suo concetto di matrimonio aperto.

A cura di Giulia Turco

Nella casa del GFVip, scoppia la lite tra Carolina Marconi e Sofia Giaele De Donà. Due donne entrate a Cinecittà con due storie diametralmente opposte: da un lato Carolina porta il peso della sua battaglia contro la malattia condivisa giorno dopo giorno con il compagno Alessandro Tulli, dall'altro il matrimonio aperto dell'influencer. Sofia si è fatta conoscere proprio per la sua relazione poliamorosa con il marito, che frequenta solo sei mesi all'anno e senza vincoli in merito di rapporti con altre persone.

Lo scontro tra Carolina Marconi e Sofia

La showgirl venezuelana ha preso di mira l'influencer accusandola di non essere sincera davanti al pubblico. Secondo Carolina quello di Sofia non sarebbe altro che un personaggio ad arte, senza nessun fondamento nelle sue convinzioni sull'amore. "Giri con questo anello al dito da 60 mila euro che ti sta pure largo. Parcheggia sti anelli e fai conoscere chi sei", la esorta. "In questo modo mandiamo un messaggio sbagliato con quest'immagine del miliardario che ti sei sposata e dei sei mesi d'amore. Le ragazzine si fanno un'idea sbagliata dell'amore, che è ben altro. L'amore è condivisione, sacrificio". Non ci sarebbe nulla di vero nei sentimenti del loro matrimonio, insomma. "A tuo marito forse vuoi bene, ti piace il suo conto in banca e ti fa comodo".

Sofia Giaele difende la sua visione poliamorosa della coppia

La modella però non ha nessuna intenzione di retrocedere e non permette a nessuno di giudicare il suo modo di vivere l'amore per il suo compagno, sul quale al momento c'è un alone di mistero. Dal profilo social della concorrente infatti sono spariti gli scatti del matrimonio e ogni traccia che possa ricondurre alla persona di questo imprenditore che si risponderebbe al nome di Bradford Beck. "Ognuno ama come vuole. L’amore non ha sesso, non ha religione, non ha età. Quando è amore è amore in ogni sua forma. Non puoi giudicare il mio matrimonio non è un concetto collettivo, deve avere senso solo per me e mio marito", spiga Sofia.