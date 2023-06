Micol Incorvaia contro i fan degli ex Gf Vip: “Alimentate faide, non siamo pedine” Micol Incorvaia dio scaglia contro i fan ritenuti eccessivamente invadenti che supportano gli ex concorrenti del GF Vip. “Alimentate faide parlando a nome nostro, non siamo pedine”, è lo sfogo della influencer.

A cura di Stefania Rocco

Micol Incorvaia si dissocia dalla parte più invadente del suo fandom. La celebre influencer, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha preso posizione contro quei fan che hanno dimostrato di non rispettare volontà e paletti imposti dai personaggi che seguono, come se il fatto di averli sostenuti durante la partecipazione al reality show di Canale5 desse ai più la facoltà di parlare al posto dei diretti interessati. Un atteggiamento dal quale Micol prende le distanze, chiedendo comprensibilmente rispetto.

Micol Incorvaia: “Siamo tornati alla realtà, decidiamo per noi”

Parlando anche per quei personaggi che hanno partecipato insieme a lei al programma televisivo condotto da Alfonso Signorini, Micol ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Twitter: “Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco -ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla ‘realtà’ decidono per se stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene”.

Micol Incorvaia: “Mi dissocio dalle cattiverie dette per sostenere me”

Dimostrando notevole maturità, Micol ha scelto di prendere pubblicamente le distanze da quei followers che, nel tentativo di sostenerla, hanno infangato altri ex protagonisti del reality (come accaduto nel caso del recente confronto social con Nikita Pelizon):