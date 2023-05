Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, botta e risposta sui social: “Non si può più scherzare” Continuano le tensioni tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia a distanza di mesi dalla fine del GF VIP. A suon di stories e tweet, le due ex gieffine si sono rese protagoniste di un diverbio. “Era una battuta, nothing more. Peace and love baby”, l’ultimo commento della Pelizon.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore è andato in scena un botta e risposta social tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia che sta facendo chiacchierare i fan su Twitter. Le due ex concorrenti del Grande Fratello VIP non sono mai andate d'accordo nella casa di Cinecittà e sembra che le tensioni non siano passate a distanza di mesi. La vincitrice del reality, pronta per sbarcare in Honduras, all'Isola dei famosi, per una sorpresa all'amica Helena Prestess, ieri durante una diretta Instagram ha fatto ironia sulla collezione lanciata da Micol Incorvaia realizzata con Oriana Marzoli e Giaele De Donà. "Ah vabbè, scherzava", la replica piccata.

Micol Incorvaia replica per le rime a Nikita Pelizon

Nikita Pelizon durante una diretta su Instagram ha fatto ironia sulla collezione lanciata da Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Le tre hanno rivisitato dei modelli di giacche di un brand con cui collaborano, personalizzandole. Così Nikita le ha commentate: "Sono giacche artigianali, richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli, non hanno due cuori e due brillantini. Vabbè scherzo", le parole sorridendo. Ma la Pelizon, quando vide per la prima volta le giacche sui profili social delle loro ex inquiline al GF, le commentò con un emoticon con gli occhi a cuoricino. Così Micol Incorvaia ha replicato tra le sue stories per le rime: "Vabeh dai, stava scherzando". Anche Giaele De Donà ha commentato i fatti tra le stories, scrivendo: "C'è chi rosica e chi invece si dà da fare".

Nikita Pelizon: "Non si può più scherzare"

La story di risposta non è passata inosservata e così la Pelizon ha commentato a sua volta su Twitter. Senza far nomi, il riferimento sembrerebbe essere evidente: "Non si può più scherzare. Anyway, sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi giorni. Era una battuta, nothing more. Peace and love baby", il tweet.