Nikita Pelizon sbarca sull’Isola dei Famosi, farà una sorpresa all’amica Helena Prestes

A cura di Elisabetta Murina

Nikita Pelizon è pronta a sbarcare in Honduras. La vincitrice del Grande Fratello Vip approderà sull'Isola dei Famosi per fare una sorpresa all'amica Helena Prestes, che in queste settimane è stata pù volte attaccata dal resto dei naufraghi. Insieme hanno condiviso l'avventura a Pechino Express l'anno scorso, formando la coppia Italia- Brasile e arrivando a un passo dalla finale.

La sorpresa di Nikita per Helena all'Isola

Nikita ha fin da subito fatto il tifo per Helena: la modella aveva visto la prima puntata del reality insieme a Matteo Diamante, incoraggiando l'amica a dare il massimo e a non lasciarsi travolgere dalle emozioni. A distanza di un mese esatto, la vincitrice del GF Vip continua a farle sentire la sua vicinanza, tanto che ha deciso di volare in Honduras per sorprenderla. L'incontro tra le due amiche è previsto per la prossima settimana, nella puntata di lunedì 22 maggio dell'Isola dei Famosi. Nikita per il momento non ha spoilerato nulla e, naturalmente, Helena è all'oscuro di tutto.

L'amicizia tra Helena e Nikita

Ancor prima dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, Helena e Nikita hanno partecipato insieme a Pechino Express. Sono state la coppia Italia e Brasile, determinate e grintose, che non si sono spaventate davanti a nulla. Il loro coraggio le ha fatte arrivare fino alla semifinale. Intervistate da Fanpage.it, avevano raccontato come è nato il loro rapporto: "Ci siamo conosciute per lavoro" e come negli anni hanno dovuto fare i conti con chi pensava che fossero "solo due belle ragazze". Nikita, quest'anno, ha vinto il GF Vip, mentre Helena si sta mettendo alla prova in Honduras, dove non ha intenzione di arrendersi.