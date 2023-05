Dopo Littizzetto e Fiorello, Micol Incorvaia torna sulla questione del corriere: “Cattivo gusto” Micol Incorvaia torna per la prima volta sulla questione del “corriere” dopo essere stata presa di mira da Fiorello e Luciana Littizzetto che l’hanno citata a Viva Rai2 e Che tempo che fa.

A cura di Stefania Rocco

Le Instagram stories in cui Micol Incorvaia parlava del corriere che l’aveva “svegliata alle 9.30 del mattino” hanno fatto il giro delle trasmissioni televisive. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sui social aveva lamentato – in tono ironico – il fatto di essere stata buttata giù dal letto a un orario in cui nella Casa di Cinecittà era solita dormire, è stata citata da Fiorello a Viva Rai2 e da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. Entrambi avevano accesso il faro sulle dichiarazioni di Micol, cosa che ha spinto la influencer e intervenire sui social per fare chiarezza.

Micol Incorvaia replica agli intervento di Fiorello e Luciana Littizzetto

“Per quanto riguarda la satira che ne è stata fatta, ho riso anch’io per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto”, ha fatto sapere Micol in una Instagram story, “Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria. Cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultarti. Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno/veglia completamente andati”.

Che cosa avevano detto Fiorello e Luciana Littizzetto

Il primo a commentare la vicenda del corriere raccontata da Micol era stato Fiorello. “Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall'Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”, aveva dichiarato il conduttore in una puntata di Viva Rai2, “Sai perché è vip? Non lo so perché è vip. Perché credo sia la sorella di un'altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo' parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il qualche si è fidanzato con un'altra Incorvaia che è l'ex del cantante de Le Vibrazioni”. Luciana Littizzetto, invece, aveva commentato così la vicenda: “Volevo raccontare cos’è successo alla povera Micol Incorvaia. Il corriere Amazon l’ha svegliata alle 9:30 e l’ha obbligata a scendere dal letto. Si è detta sconvolta. Io l’ho trovata bellissima questa notizia, lei era scossa e traumatizzata. Tu svegliati alle 9 e mezza, fai quei tre passi dal letto al citofono, chi sarà? Ti spaventi. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa”, ha ironizzato. "Lei è stata sei mesi nella casa del GFVip e avrà i ritmi sballati, ma la maggior parte delle persone a quell’ora fa la terza colazione. Se le rifanno il parquet quelli di sopra cosa fa, chiama la Digos?”.