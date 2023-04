Micol Incorvaia: “Il corriere ha suonato alle 9.30, sconvolta per essermi svegliata così presto”

“Sono sconvolta per essermi svegliata presto. Il corriere ha suonato alle 9.30”, Micol Incorvaia, ex del Grande Fratello, commenta ironica l’abitudine, mai nascosta, di svegliarsi tardi.

Micol Incorvaia commenta ironicamente l’abitudine, mai taciuta, di dormire fino al mattino inoltrato. Lo ha fatto con una Instagram story che, se decontestualizzata, rischia di farla finire al centro delle quotidiane polemiche di cui è pieno il mondo dei social. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30”, ha dichiarato Micol rivolta ai follower che la seguono su Instagram, “così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”.

La frase di Micol a proposito del fatto di essere stata svegliata troppo presto (alle 9.30 del mattino, la stragrande maggioranza di adulti e bambini è già sveglia da un pezzo) è da leggere anche alla luce dei 6 mesi vissuti dalla influencer nella Casa del Grande Fratello Vip, un ambiente che prevede ritmi di vita molto diversi da quelli che scandiscono la vita normale. Ed è infatti proprio questo l’aspetto che Micol sottolinea:

Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”.