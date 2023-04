Il graffio di Sonia Bruganelli: “Micol Incorvaia ha sbagliato e vi spiego perché” L’aveva detto Sonia Bruganelli e alla fine ci ha preso: l’eliminazione di Micol Incorvaia passa da questo errore marchiano. Micol ha preferito non andare in televoto con Tavassi, ma così facendo si è fatta le scarpe da sola.

La puntata finale del Grande Fratello Vip 7 ha visto le sfide lampo al televoto e la scelta che è stata fatta da Micol Incorvaia non è piaciuta a Sonia Bruganelli che ha criticato la scelta della sorella di Clizia di andare a sfidare la favorita Nikita Pelizon e non Edoardo Tavassi con cui poteva forse avere qualche chance in più. L'aveva detto Sonia Bruganelli e alla fine ci ha preso: l'eliminazione di Micol Incorvaia passa da questo errore marchiano. Micol ha preferito non andare in televoto con Tavassi, ma così facendo a costretto Edoardo a uno scontro difficilissimo contro Oriana mentre ha spinto Nikita Pelizon verso la finalissima.

Le parole di Sonia Bruganelli

Dopo la sfida delle piramidi e la lista degli scontri così composta: Alberto De Pisis contro Sofia Giaele De Donà, Micol Incorvaia contro Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli, Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua e ha parlato dell'errore di Micol che poi le è costata l'eliminazione:

Secondo me Micol ha proprio sbagliato perché io fossi stata in lei mi sarei messa contro Tavassi sapendo che uno dei due ci arrivava alla fine, invece così ha messo Oriana contro Tavassi che è molto forte e lei potrebbe andarsene contro Nikita. Non vedo Micol in finale.

Anche Orietta Berti è d'accordo: "Anche io penso come Sonia. Lei doveva andare con Tavassi allo scontro, sarebbe rimasto qualcosa". Giulia Salemi legge i pareri del pubblico: "Anche il pubblico la pensa come Sonia, molti commenti che concordano con lei che effettivamente Micol avrebbe dovuto sfidare Tavassi".

I finalisti del GfVip

I finalisti sono stati Alberto De Pisis, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Ognuno è dovuto passare per il televoto e dall'insindacabile giudizio del pubblico da casa. La prima sfida tra Micol Incorvaia e Nikita Pelizon è stata vinta da Nikita.