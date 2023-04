Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia è la seconda eliminata della finale 2023 La puntata finale del Grande Fratello Vip 7 ha visto una serie di eliminazioni in successione. Micol Incorvaia è la seconda eliminata del Grande Fratello Vip.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata finale del Grande Fratello Vip 7 ha visto una serie di eliminazioni in successione. Dopo aver passato l'ultimo televoto, Alberto De Pisis è stato il primo a scegliere il piramidale gold che lo ha portato a essere il primo sfidante e ha scelto Sofia Giaele De Donà. Micol Incorvaia ha scelto di sfidare Nikita Pelizon mentre a Edoardo Tavassi è toccato di sfidare Oriana Marzoli. Micol Incorvaia è la seconda eliminata del Grande Fratello Vip. Una puntata piena di sorprese e di sfide a ripetizione. La sfida rusticana finale è quella che metterà contro proprio Tavassi contro Oriana, forse i più forti di questa edizione.

Chi è uscito nella puntata della finale di lunedì 3 aprile, le percentuali

Nella puntata della finale del Grande Fratello Vip, la prima a essere eliminata è stata Milena Miconi, che ha perso il televoto con Alberto De Pisis. Poi, una serie di televoto lampo, tra questi quello tra Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Proprio Micol Incorvaia è stata eliminata, criticata anche da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti, opinioniste in studio, per la scelta che ha fatto di andare proprio in televoto con Nikita, troppo più forte di lei. Le percentuali di voto sono state le seguenti: Nikita Pelizon salvata con il 54.6%; Micol Incorvaia votata dal 45.4%.

Il percorso di Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip 2023

Il percorso di Micol Incorvaia, tra i finalisti del Grande Fratello Vip 2022/2023, è stato abbastanza normale. È sempre stata lontano da troppe polemiche ed è sempre stata molto educata e pacata nei modi. Forse per questo, non avrebbe meritato la vittoria perché non sempre ha saputo essere funzionale alle numerose dinamiche che sono andate a crearsi. Nella casa del Grande Fratello Vip si è innamorata di Edoardo Tavassi ed è forse per questo motivo che ha preferito non andare in televoto con lui, ma forse così facendo avrebbe almeno mandato avanti lui e non Nikita Pelizon, candidata alla vittoria finale.