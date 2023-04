Grande Fratello Vip 7, Milena Miconi è la prima eliminata della finale 2023 Milena Miconi è stata la prima eliminata della puntata finale del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 3 marzo 2023.

Milena Miconi è la prima eliminata della finale 2023 di lunedì 3 marzo 2023. Dopo quarantaquattro puntate e ben 197 giorni nella Casa, la vippona si ferma proprio a un passo dalla vittoria finale. I vip che restano in gioco sono quindi Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il ballottaggio era tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, che così ha guadagnato da preferito del pubblico l'ultimo posto da finalista. Alberto De Pisis e Milena Miconi sono partite con poche certezze di arrivare in finale, alla fine sono riusciti entrambi ad arrivare quasi fino in fondo. Alberto De Pisis è stato polemico, in particolare perché Milena Miconi è arrivata tre mesi dopo, ma lei si è difesa: "Come tutte le cose, non è il tempo ma è la qualità con cui vive le situazioni". Alla fine, però è stata eliminata proprio Milena Miconi.

Milena Miconi è la prima eliminata, le percentuali del televoto

Milena Miconi è la prima eliminata della puntata finale del Grande Fratello Vip 2023. Il televoto era di modalità "chi vuoi in finale" e il 52% dei votanti ha scelto Alberto De Pisis mentre il 48% ha scelto Milena Miconi, che è quindi risultata essere la meno votata tra i due vipponi in ballottaggio. Nella finalissima, quindi, c'è tutta Sparta tranne Nikita e ora sarà interessante capire come si divideranno i vari televoti.

Come si sceglierà il vincitore del Grande Fratello Vip 2023

I finalisti sono Alberto De Pisis, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Ognuno dovrà passare per il televoto e dall'insindacabile giudizio del pubblico. Per stabilire quali sono le prime sfide, i vipponi si affideranno alla sorte con la roulette dei piramidali a cui sono legate scelte decisive e da queste scelte dipenderà poi il vincitore finale di questa edizione.