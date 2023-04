Fiorello a Micol Incorvaia: “Svegliata alle 9.30 dal corriere? Ma perché Vip, che lavoro fa?” Fiorello punge Micol Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il conduttore, in diretta a VivaRai2, commenta la battuta della giovane a proposito del corriere che l’aveva costretta ad alzarsi dal letto troppo presto: “Povera. Che lavoro fa?”.

A cura di Stefania Rocco

La battuta di Micol Incorvaia a proposito dell’incauto corriere colpevole di averla svegliata troppo presto per consegnarle un pacco arriva perfino in tv. A commentare l’accaduto è stato Fiorello che, nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, ha riassunto così la vicenda resa nota dall’influencer. “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. Mettetela a tutto schermo. Io sono senza parole. ‘Il corriere ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta’”, così Fiorello ha introdotto la notizia, mostrando a tutto schermo un articolo che riassumeva la vicenda.

Fiorello: “Perché Micol Incorvaia è vip?”

“Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall'Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”, l’ha stuzzica ancora Fiorello al quale, evidentemente, le dichiarazioni di Micol non devono essere piaciute sebbene il tono del racconto affidato alle sue Instagram stories fosse stato ironico.

Gli Incorvassi addossano la colpa ai giornalisti

“Sai perché è vip? Non lo so perché è vip. Perché credo sia la sorella di un'altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo' parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il qualche si è fidanzato con un'altra Incorvaia che è l'ex del cantante de Le Vibrazioni”, ha proseguito ancora il conduttore, ormai lanciassimo. Quindi ha concluso: “Noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà”. Ma i fan degli Incorvassi (la coppia del GF formata da Micol e Edoardo Tavassi) addossano al colpa dell’accaduto ai giornalisti che hanno riportato la vicenda – raccontata da Micol su Instagram in una serie di stories di dominio pubblico – senza specificare che Micol aveva raccontato l’aneddoto per fare dell’autoironia a proposito della sua abitudine di svegliarsi tardi, impegni professionali permettendo.