“Rissa sfiorata dietro le quinte della finale del GF Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia” Secondo Biagio D’Anelli, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sarebbero state protagoniste di una furiosa lite dietro le quinte della finale del GF Vip. “Sfiorata la rissa”, scrive l’ex gieffino.

A cura di Stefania Rocco

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sarebbero state protagoniste di una furiosa lite consumatasi dietro le quinte della finale del Grande Fratello Vip. Lo riporta Biagio D’Anelli, protagonista di due differenti edizioni del reality show di Canale5. Secondo quanto rivelato da D’Anelli sui social, le due ex coinquiline sarebbero state protagoniste di un durissimo scontro cominciato subito dopo l’uscita della sorella di Clizia Incorvaia dalla Casa.

Il racconto di Biagio D’Anelli

“Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì, una lite molto accesa tra le due ragazze”, ha raccontato D’Anelli a proposito di quanto sarebbe accaduto fuori dalla Casa, “Ma voi mi dovete dire a me, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale. Bah, per me una cafonata pazzesca”.

Antonella Fiordelisi ha punzecchiato Micol durante la finale del GF Vip

Interpellata da Alfonso Signorini durante la finale a proposito del rapporto tra Micol e Edoardo Tavassi, Antonella ha detto: “Se quello suo e di Tavassi è amore? Glielo auguro, non lo so vedremo fuori. Io però dentro la casa devo dire che non ho visto grandi cose. Però staremo a vedere adesso. Le auguro di vivere una storia d’amore come la mia. Chissà, non so dirti Alfonso se è vero amore o meno”. Poco prima aveva pubblicato un tweet, poi cancellato, nel quale scriveva: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. PS: Non aveva problemi però a mandare le lettere amoroso a Edo tempo fa”.