Antonella e la battuta di Micol su Donnamaria: “Dice che abbaia, ma tempo fa gli mandava lettere” Antonella Fiordelisi commenta la battuta di Micol Incorvaia su Edoardo Donnamaria, “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. Ps, non aveva problemi però a mandare le lettere amorose a Edo tempo fa”. Poi cancella tutto.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua a distanza l'astio tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Nelle ultime ore l'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha commentato un video che circola su Twitter che vede gli Incorvassi protagonisti. Nella casa di Cinecittà, a poche ore dalla finale, stavano parlando dei concorrenti eliminati e quando hanno ricordato Edoardo Donnamaria, Tavassi ha commentato: "Non mi ricordo più come parla". Immediata è stata la replica Micol Incorvaia che ha scherzato: "Abbaia". Spesso i concorrenti, nel lungo percorso in Casa, hanno ironizzato sul comportamento di Edoardo definendolo "il cane di Antonella". La Fiordelisi dall'esterno non ha digerito la battuta della Incorvaia e così ha replicato per le rime.

Il video della battuta di Micol Incorvaia

"(Edoardo Donnamaria, ndr) Abbaia", è questa la battuta di Micol Incorvaia fatta in veranda mentre chiacchierava con il fidanzato Edoardo Tavassi e altri VIP. Durante il percorso nella casa del Grande Fratello Edoardo Donnamaria è stato spesso descritto come "il cane di Antonella" e da qui nascerebbe la frase della concorrente. Questo il video che circola su Twitter:

Le parole di Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia

"Quando la volpe non arriva all'uva dice che abbaia. Ps, non aveva problemi però a mandare le lettere amorose a Edo tempo fa": è questo il commento di Antonella Fiordelisi al video circolato nelle ultime ore. Ha replicato per le rime alla battuta di Micol Incorvaia, provocandola. Poco dopo però il tweet sarebbe stato eliminato.

La Fiordelisi – come dichiarato durante il confronto in diretta con la sua rivale nella semifinale del GF VIP – crede che Micol Incorvaia sia gelosa di Edoardo Donnamaria con il quale in passato ha avuto una storia. "Tu sei gelosa, la tua storia con Edoardo non ti è andata bene, non gli piacevi abbastanza. E questa cosa l'hai risentita su di me" le disse.