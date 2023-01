Antonella Fiordelisi sul fidanzato Edoardo Donnamaria: “Da cane mio, è diventato cane loro” La frase rivolta da Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria, il compagno conosciuto nella Casa del GF Vip. “Da cane mio, è diventato cane loro”, ha detto la schermitrice riferendosi al volto di Forum e al suo gruppo di amici.

Una frase difficile da digerire potrebbe contribuire a rendere ancor più complesso il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La schermitrice e il volto di Forum stanno vivendo un altro momento delicato del loro rapporto cominciato dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ad allontanarli sono le rispettive divergenze, i litigi continui tra di loro e quelli di Antonella con il resto del gruppo. Gruppo al quale, invece, Edoardo è legato. Ed è proprio riferendosi agli amici del fidanzato che Antonella, durante uno sfogo con Attilio Romita, ha pronunciato la seguente frase: “Pensa te: da cane mio, è diventato cane loro”.

Antonella Fiordelisi: “Edoardo complice di chi mi prende in giro”

“Il mio fidanzato diventa non complice mio ma complice di altri. Ride, scherza, mi prendono in giro. Pure ieri a pranzo, me ne sono dovuta andare perché stavo male”, si è lamentata Antonella parlando del rapporto con Edoardo, “Io ho anche un metro di paragone. Avendo avuto uomini che stavano dalla mia parte, gli ultimi ovviamente. Qual è la vera versione sua? Chi è realmente? Almeno io sono come mi mostro. Sono così come mi vedi, lui no. Da che mi difende, fa tutto il carino quando siamo io e lui, a distanza di mesi fare il contrario, ridere con gli altri che mi prendono in giro, parlare male di me con altri. O è un film degli amici suoi, per non farlo più essere carino con me e ci sono riusciti. Perché dirgli ‘cane’ lo ha influenzato, non mi fa un gesto carino. Ma come vi permettete? Parlate delle cose vostre”.

Antonella Fiordelisi: “Sono ancora innamorata di Donnamaria”

Antonella ha quindi svelato di essere ancora innamorata del fidanzato: “Io sono ancora innamorata ma devo essere razionale. Dillo agli amici tuoi, a Luca, a Oriana. Mi sono fatta io film troppo velocemente. Ma questa è una mancanza di rispetto. Fanno pensare che la mancanza di rispetto è quando uno ti tradisce o fa lo scemo con un’altra donna. Io voglio un amore vero, un amore dove si è una cosa sola. Altrimenti non mi accontento così. Pensa te: da cane mio, è diventato cane loro. Che bello. Il nostro rapporto era molto equilibrato ultimamente. Nessuno era cane di nessuno. Era come una bilancia che ha tutto equilibrato”.