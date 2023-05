Micol Incorvaia svegliata dal corriere, Littizzetto: “Alle 9:30 la gente è già alla terza colazione” “Volevo raccontare cos’è successo alla povera Micol Incorvaia. Il corriere Amazon l’ha svegliata alle 9:30 e l’ha obbligata a scendere dal letto. Si è detta sconvolta”, ha raccontato Littizzetto da Fabio Fazio prendendo spunto dalla notizia che ha fatto il giro dei social.

Anche Luciana Littizzetto stuzzica Micol Incorvaia sulla gaffe via social che ha fatto il giro del web. L’ex gieffina si era lamentata di un corriere che aveva suonato alla sua porta per lasciare un pacco alle 9 e mezza del mattino. La comunica torinese, sul bancone di Che Tempo che Fa, ha colto lo spunto per uno dei suoi monologhi pungenti.

Luciana Littizzetto ironizza sulla storia del corriere di Micol

“Volevo raccontare cos’è successo alla povera Micol Incorvaia. Il corriere Amazon l’ha svegliata alle 9:30 e l’ha obbligata a scendere dal letto. Si è detta sconvolta”, ha raccontato Littizzetto da Fabio Fazio introducendo il tema. “Io l’ho trovata bellissima questa notizia, lei era scossa e traumatizzata. Tu svegliati alle 9 e mezza, fai quei tre passi dal letto al citofono, chi sarà? Ti spaventi. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa”, ha ironizzato. "Lei è stata sei mesi nella casa del GFVip e avrà i ritmi sballati, ma la maggior parte delle persone a quell’ora fa la terza colazione. Se le rifanno il parquet quelli di sopra cosa fa, chiama la Digos?".

La giustificazione di Micol Incorvaia e l’ironia di Fiorello

Lo scorso 19 aprile l’ex gieffina si era sfogata con i suoi follower a proposito della difficoltà a prendere sonno in questi primi mesi fuori dalla casa del GFVip. “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”. L’episodio del corriere era stato ripreso anche a Viva Rai 2 da Fiorello, che aveva punto l’influencer dopo per sue affermazioni: