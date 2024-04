video suggerito

Gli ospiti di Belve: le anticipazioni della quinta puntata con Francesca Fagnani del 30 aprile Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti saranno gli ospiti della quinta e ultima puntata di Belve di martedì 30 aprile 2024, dalle 21:20 su Rai2. Tutte le anticipazioni.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Fagnani torna in onda con l'ultima puntata di Belve martedì 30 aprile 2024, dalle ore 21.20 su Rai 2. Dopo una puntata tutta al femminile, che ha visto raccontarsi Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy, a chiudere questo secondo ciclo di interviste ci saranno tre volti assai noti. Si tratta di Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti.

Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti sono gli ospiti dell'ultima puntata di Belve

L'ultima puntata di Belve, la quinta di questa seconda batteria di interviste condotte da Francesca Fagnani, vedrà come protagonisti altri tre personaggi che, per motivi diversi, si sono fatti conoscere dal pubblico. La prima, Francesca Pascale, ex parlamentare, ex compagna di Silvio Berlusconi e attuale moglie di Paola Turci, risponderà alle domande della giornalista che andrà a scavare nel suo passato, ma non solo. A seguire ad accomodarsi sullo sgabello più scomodo della tv ci sarà Mara Maionchi, l'iconica talent scout musicale, conosciuta per la sua schiettezza, avrà modo di parlare di sé replicando, ovviamente senza remore, alle richieste pungenti di Fagnani che, sul suo quaderno rosso, segna tutto ciò che il pubblico ha sete di conoscere e che, finora, non è mai venuto fuori.

Terzo ospite della puntata sarà, infine, Piero Chiambretti. Il conduttore è in procinto di rientrare in Rai, con un programma che partirà da maggio, su Rai3, il cui nome è Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Il conduttore rientra nel parterre della tv pubblica in un periodo in cui, invece, alcuni dei suoi colleghi sono andati via, "Spero di trovare ancora qualcuno" ha detto scherzando, dopo l'annuncio dell'ad Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, del suo ritorno.

Le anticipazioni della puntata del 30 aprile

Come è avvenuto per le precedenti puntate, non mancherà un intermezzo dedicato all'intrattenimento, che si concluderà con l'intervento comico delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Chiuderà il terzo appuntamento l'immancabile "fuori onda" di Francesca Fagnani.