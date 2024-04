video suggerito

Gli ospiti di Belve: le anticipazioni della quarta puntata con Francesca Fagnani di martedì 23 aprile Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory Del Santo saranno le ospiti della quarta puntata di Belve di martedì 23 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Tutte le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani torna in onda con una nuova puntata di Belve martedì 23 aprile 2024, dalle ore 21.20 su Rai 2. Sarà un'altra puntata al femminile per la conduttrice televisiva di Rai 2 che nel suo programma, dopo Simona Ventura, Marcella Bella e Ilenia Pastorelli, avrà in studio altre tre donne note al mondo del piccolo e grande schermo. Parliamo di Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy.

Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy sono le ospiti della quarta puntata di Belve

Martedì 23 aprile, dalle 21.20 su Rai2, tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani: la giornalista si confronterà senza sconti con grandi volti dello spettacolo italiano. Le tre ospiti della quarta puntata saranno Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory Del Santo: si metteranno in gioco rispondendo alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice, rilasciando dichiarazioni esclusive sulla loro vita e carriera.

Francesca Fagnani con Antonella Clerici

Lory Del Santo risponderà in televisione alle dichiarazioni di Marcella Bella rilasciate nella scorsa puntata del programma, dopo il post su Facebook pubblicato lo scorso mercoledì. La cantante ha raccontato di uno scontro avuto con il volto televisivo anni fa: "Si avvicinò a mio marito e gli parlò all'orecchio. Ho tolto la scarpa per dargliela in testa", le parole alla Fagnani. Mara Maionchi avrebbe dovuto partecipare al quarto appuntamento di Belve, ma Cinguetterai rivela che la sua intervista slitta al 30 aprile, per l'ultima puntata della stagione.

Le anticipazioni della puntata del 23 aprile

Nel corso della puntata interverranno anche Leo Gassman, ospite dello ‘spazio canoro', poi le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Non mancherà, al termine dell'appuntamento, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda delle interviste.