Lory Del Santo replica a Marcella Bella: “Divertente, ma forse mi ha scambiato per un’altra” Lory Del Santo risponde su Facebook a Marcella Bella che ieri a Belve l’ha tirata in ballo per raccontare uno scontro che sarebbe avvenuto anni fa. L’attrice non ricorda l’aneddoto: “Non ho mai conosciuto questa signora, non è che mi ha scambiata per un’altra oppure lui aveva occupato per errore il mio posto a teatro?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Lory Del Santo risponde a Marcella Bella dopo le dichiarazioni rilasciate a Belve, nella puntata di ieri, martedì 16 aprile. La cantante ha raccontato a Francesca Fagnani e al pubblico di Rai 2 i dettagli di uno scontro avuto con l'attrice. Stando alle parole, anni fa, mentre erano a teatro, la Del Santo si avvicinò all'orecchio di suo marito e il suo comportamento scatenò la sua gelosia: "Le diedi dei colpi sulla schiena e le chiesi se conosceva mio marito. Mi disse che non lo conosceva e a quel punto la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro", le parole.

La risposta di Lory Del Santo

"Mi hanno mandato questo video e mi sono molto divertita. Commento". Così comincia la lunga replica di Lory Del Santo a Marcella Bella prima di elencare i suoi punti di vista sulla questione.

1, la mia imitazione cercando di farmi passare per Marilyn Monroe è riuscita male. Io non parlerei mai così. 2, non ricordo di avere mai avuto l'onore di conoscere ufficialmente questa bella signora e tantomeno non ho mai sentito parlare o anche nominare il nome di suo marito. Cos'è, un imprenditore o un cantante?

Il volto televisivo, attrice e regista ha proseguito con il punto 3, sostenendo che sia stato impossibile, per lei, inginocchiarsi per parlare all'orecchio dell'uomo: "3, Riferendosi a fatti accaduti si presume circa 40 anni fa, capisco che ricordare i dettagli sia difficile, ma si può parlare all'orecchio di una persona seduta stando inginocchiati sulle gambe? O verrebbe più facile inchinarsi leggermente rimanendo in piedi?". Poi è arrivata la stoccata: "È plausibile che lei, vista la sua fama, in teatro fosse seduta nelle retrovie e non in prima fila? Ero andata a sedermi da un'altra parte e dopo mezz'ora sono tornata e mi sono seduta davanti a lei. Mi chiedo, non è che mi ha scambiata per un'altra oppure semplicemente lui aveva occupato per errore il mio posto a teatro?". Lory Del Santo ha poi concluso:

Comunque vivere con i tacchi a spillo in mano non deve essere rilassante, e presumere porta a gravi scompensi. Secondo la storia raccontata, lui aveva dichiarato che non mi conosceva. Io avevo a lei detto che non lo conoscevo, quindi lui mentiva? O semplicemente vince la maggioranza?