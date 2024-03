video suggerito

Gli ospiti di Belve: le anticipazioni della prima puntata con Francesca Fagnani di martedì 2 aprile Al via martedì 2 aprile la nuova stagione di Belve, con Francesca Fagnani. ospiti della prima puntata Carla Bruni, Loredana Bertè e Matteo Salvini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Partirà martedì 2 aprile la nuova stagione Belve, il programma in onda su Rai2 condotto da Francesca Fagnani che intervista personaggi dell'attualità politica e dello spettacolo che ha avuto grande risonanza nelle ultime edizioni. C'è grande attesa per alcune delle interviste già annunciate nelle ultime settimane, da quella al ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, ospite della prima puntata, a Fedez (qui le anticipazioni), che nella seconda puntata del 9 aprile parlerà per la prima volta in Tv delle ultime vicende legate alla sua vita privata, con la crisi sentimentale e la possibile separazione dalla moglie Chiara Ferragni.

Carla Bruni, Salvini e Loredana Bertè sono gli ospiti della prima puntata di Belve

Nel corso della prima puntata di Belve di martedì 2 aprile Francesca Fagnani chiederà "che belva si sente" a tre personaggi protagonisti della politica e dello spettacolo italiano e internazionale. Saranno infatti Carla Bruni, Loredana Bertè e Matteo Salvini gli ospiti della prima puntata del programma trasmesso in prima serata su Rai2.

Le anticipazioni della puntata del 2 aprile con Francesca Fagnani

Diversi e variegati i tre profili ospiti nella prima puntata di Belve. Carla Bruni, modella, cantautrice e attrice italiana naturalizzata francese, si racconterà a Fagnani toccando certamente anche il suo privato, in qualità ex Première dame in quanto moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Nel caso di Bertè si tratterà di un excursus su carriera e vita privata di uno dei personaggi più eccentrici della storia della musica italiana, reduce dalla recente esperienza in gara a Sanremo 2024 e di giudice di The Voice Senior per l'edizione attualmente in onda su Rai1. Quanto a Salvini, invece, il vicepremier in carica e ministro parlerà di sé a 360 gradi, ripercorrendo la sua parabola politica e, come prevedibile, senza trascurare la sua vita privata. La prima puntata di Belve vedrà anche l'intervento dello stand up comedian Carmine Del Grosso e del duo comico le Eterobasiche, conferme della scorsa stagione anche se non si escludono novità in relazione alla loro partecipazione al programma.