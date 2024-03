video suggerito

Fedez in lacrime a Belve su Chiara Ferragni e i figli, il rapper smentisce di aver tradito la moglie Momenti di commozione nel corso dell’intervista di Fedez a Belve, registrata negli studi Rai il 28 marzo. Stando a quanto riporta Adnkronos l’artista avrebbe pianto nel parlare dei figli e della moglie, verso la quale ha negato ogni voce su presunti tradimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

368 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez in lacrime a Belve. Il rapper, ospite di Francesca Fagnani per il programma che ripartirà a inizio a aprile su Rai2 con la nuova edizione, si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l'intervista registrata nella giornata di ieri al centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. A scriverlo è Adnkronos, che parla di un momento di commozione quando ha parlato della crisi relazionale con la moglie Chiara Ferragni e del rapporto con i figli Leone e Vittoria.

Fedez smentisce flirt e tradimenti a Ferragni

Tra i temi toccati nell'intervista, in particolare, l'aspetto relativo alla protezione dei figli con la decisione recente da parte di entrambi di non mostrare più il volto dei bambini sui social a differenza di quanto fatto nei primi anni della loro vita. Una scelta maturata proprio negli ultimi giorni, che è stata interpretata da molti come il frutto di un accordo tra i due coniugi in questa fase di crisi relazionale. Tra le altre cose Fedez, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti.

Fedez aveva pubblicato nella giornata del 28 aprile una storia in cui mostrava di trovarsi nei camerini di Belve, lasciando intendere che proprio in quel giorno si sarebbe tenuta la registrazione dell'intervista con Fagnani. Intervista che andrà in onda nel corso della seconda puntata di Belve del 9 aprile.

Gli ospiti di Belve delle prime due puntata di Belve

Il programma condotto da Francesca Fagnani ripartirà con una nuova stagione il 2 aprile e tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Loredana Bertè, Matteo Salvini, Carla Bruni e Paola Turci. Nella seconda puntata, invece, oltre a quella di Fedez dovrebbero andare in onda le interviste ad Alessandro Borghi, protagonista di Supersex su Netflix, Francesca Cipriani e Raiz, cantautore napoletano e attore di Mare Fuori.