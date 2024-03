Francesca Fagnani: “Nessuna diffida di Chiara Ferragni per l’intervista di Fedez a Belve” Francesca Fagnani racconta la nuova stagione di Belve, in partenza il 2 aprile, parlando di una delle principali intervista di quest’anno, quella con Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Ripartirà da martedì 2 aprile, Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Una trasmissione che ha riscosso un successo sempre crescente nel corso delle stagioni, attraverso la quale Fagnani è riuscita a consegnare ai telespettatori profili inattesi di alcuni dei personaggi più celebri del mondo dello spettacolo e della politica italiana. A proposito di politica, quest'anno sarà tra i suoi ospiti Matteo Salvini, Fagnani lo ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui parla della nuova edizione del programma: "Credo sia un gesto coraggioso da parte sua, fare un’intervista senza paracadute. Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra. Finora è venuto solo Renzi".

Fedez a Belve: "Sarà un ritratto a 360 gradi"

Tra le presenze già annunciate anche quella di Fedez, reduce da mesi tumultuosi, tra la separazione e la vicenda Muschio Selvaggio che sembra arrivata a un punto di svolta proprio nelle scorse ore. Fagnani ha raccontato: "Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo". Nella stessa intervista Fagnani parla anche della presunta diffida di Chiara Ferragnidestinata all'ex, al quale avrebbe proibito di parlare della sua vita privata, cosa che Fagnani smentisce: "A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo."

Belve e il passaggio a NOVE, Fagnani smentisce

Fagnani ha inoltre parlato della permanenza di Belve su Rai2, nonostante il presunto interessamento di NOVE a riportare il suo format sulla rete che quest'anno ha arruolato Fabio Fazio. Lei, però, si dice grata alla Rai: "Sto bene dove sto. La Rai mi ha fatto crescere, dalla seconda alla prima serata. Non lo dimentico".