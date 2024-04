Mara Venier a Francesca Fagnani: “Come mai vengono tutti a Belve? Date un sacco di soldi”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francesca Fagnani ha presentato la nuova edizione di Belve, al via dal 2 aprile in prima serata su Rai2. Diversi gli ospiti che si lasceranno intervistare da Fagnani nella prossima stagione, da Matteo Salvini all’attesissimo Fedez che parlerà della separazione da Chiara Ferragni. In quest’occasione, tuttavia, è stata Venier a famare una “belvata” degna del suo nome, rivelando di fronte alla collega quali sarebbero i motivi che spingerebbero gli ospiti ad accettare l’invito di Fagnani nonostante il timore che la padrona di casa del format di Rai2 è potenzialmente in grado di incutere.

La “belvata” di Mara Venier

“Senti ma come mai vengono tutti a farsi intervistare e non hanno paura di te?”, ha chiesto Mara per poi tornare sull’argomento poco più tardi, questa volta con un affondo ancora più deciso: “Scusa, ma vengo a Belve così mi pagano pure. Visto che date un sacco di soldi, vengo a Belve”. La replica della conduttrice è arrivata quando Fagnani, complice la sua celebre agenda rossa, ha provato a rivolgere alla collega qualche domanda che indagasse la sua vita privata. Un’occasione che Mara ha colto al volo per far sapere che avrebbe risposto volentieri solo una volta seduta sulla poltrona del format di Rai2, adeguatamente pagata. Così facendo, ha rapidamente interrotto l'esperimento Domenica In – versione Belve che Rai1 aveva tentato di mandare in onda per qualche minuto.

La promessa di Mara Venier di farsi intervistare a Belve

La partecipazione di Fagnani nella trasmissione condotta da Venier si è conclusa con una promessa strappata dalla conduttrice che ha accettato, prima o poi, di partecipare a una puntata di Belve. Diversi gli ospiti che si racconteranno di fronte alla giornalista durante la prossima stagione di Belve: da Carla Bruni a Loredana Bertè, Matteo Salvini, Fedez, Alessandro Borghi, Paola Turci, Francesca Cipriani e Simona Ventura.