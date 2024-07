video suggerito

Belve confermato su Rai2: quando andrà in onda la nuova stagione con Francesca Fagnani Torna Belve su Rai2 nella prossima stagione televisiva: il programma di Francesca Fagnani andrà in onda dal prossimo 26 novembre 2024 per otto settimane.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina sono stati presentati i Palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva, 2024/2025, e tra i numerosi annunci è arrivata la conferma sul ritorno di Belve su Rai 2. Il programma di Francesca Fagnani continuerà ad essere un prodotto Rai a differenza di quanto circolato nelle ultime settimane. Visto l'enorme successo riscontrato con le interviste "graffianti" della giornalista, la messa in onda nella nuova stagione televisiva sarà più lunga. Dovrebbe durare, infatti, 8 settimane.

Quando andrà in onda la nuova stagione di Belve

La prossima, sarà l'edizione più lunga di Belve. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2024/2025 è stato annunciato il ritorno di Francesca Fagnani su Rai 2 con le sue interviste ‘graffianti'. Il programma andrà in onda di martedì, in prima serata, dal 26 novembre 2024 al 14 gennaio 2025.

Diversi sono stati i personaggi famosi intervistati da Francesca Fagnani che hanno regalato dichiarazioni esclusive e meme virali ancora oggi. Chissà quali nomi ha già segnato in agenda la conduttrice.

Le parole di Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve

Recentemente era circolata l'indiscrezione, lanciata da Dagospia, secondo la quale esisteva una trattativa tra Discovery e Freemantle per portare Belve sul NOVE dal 2025. Era stata Francesca Fagnani a lasciare intendere che Belve si sarebbe potuto trasferire su un altro canale: "Tanto, da qualche parte, prima o poi ci si rivede. Adesso sigla" disse la giornalista e conduttrice televisiva al termine dell'ultima puntata della passata stagione. Quello di Belve sul NOVE sarebbe stato un ritorno visto che la trasmissione andava in onda sulla rete Discovery prima del passaggio sul secondo canale Rai. Così non sarà, almeno per il momento, dato che le interviste senza sconti della Fagnani saranno ancora un prodotto della tv di Stato.