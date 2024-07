video suggerito

Belve di Francesca Fagnani su Rai2 solo nel 2024? “Trattativa tra Freemantle e Discovery per il 2025″ Esisterebbe una trattativa tra Freemantle, società che produce Belve, e Discovery per portare Francesca Fagnani e la sua trasmissione in onda sul Nove a partire dal 2025. Quest’anno, invece, il programma tornerà su Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esisterebbe una trattativa tra Discovery e Freemantle per portare Belve e Francesca Fagnani sul Nove dal 2025. Lo annuncia Dagospia in un flash, anticipando quanto starebbe accadendo dietro le quinte della popolare trasmissione in onda in prima serata su Rai2. Com’è noto, Belve tornerà a occupare la collocazione del martedì a partire dal prossimo autunno, sempre sulla seconda rete Rai. Ma se la trattativa tra la casa di produzione di Belve e la rete che è riuscita a “strappare” già Amadeus alla Rai dovesse andare in porto, il 2024 potrebbe essere l’ultimo anno delle “interviste da belva” di Fagnani su Rai2.

Francesca Fagnani: “Prima o poi, da qualche parte, ci si rivede”

Era stata Francesca Fagnani la prima a lasciare intendere che Belve sarebbe potuto andare in onda su un’altra rete quando, il 30 giugno scorso, salutando il pubblico durante l’ultima puntata dell’ultima edizione andata in onda, aveva lasciato intendere la possibilità di una differente collocazione. “Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede. Adesso sigla!”, erano state le parole pronunciate dalla giornalista durante il saluto ai fedelissimi spettatori. Parole che avevano messo in allarme i fan, preoccupati che il rapporto con la Rai si fosse interrotto. Cosa che non si è verificata – almeno per il momento – tanto che Fagnani tornerà in onda su Rai2 con Belve per un’altra stagione.

Belve andava già in onda sul Nove

In realtà, se la trattativa portata alla luce da Dagospia si concretizzasse, quello di Belve sul Nove sarebbe un ritorno. La trasmissione, sempre con la condizione di Francesca Fagnani e lo stesso stile nelle interviste, andava già in onda sulla rete targata Discovery prima di approdare in Rai. Il programma aveva debuttato sul Nove il 14 marzo e l’ultima puntata era andata in onda il 21 giugno 2019, per poi spostarsi si Rai2 a partire dal 2021. Diversi i personaggi intervistati da Fagnani nelle prime quattro edizioni del format registrate dai Cherubini Studios di Bologna: da Annamaria Bernardini De Pace a Giuliana De Sio, Roberta Bruzzone, Simona Ventura, Alda D’Eusanio, Claudia Gerini e diverse altre, tutte donne.