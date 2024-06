Barbara D’Urso sul NOVE con un programma al pomeriggio, la strategia per colpire Canale 5

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

"Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando", ha annunciato Barbara D'Urso nei giorni scorsi, scatenando l'immediata curiosità per il suo futuro professionale. La conduttrice, ferma da un anno dopo la chiusura del suo rapporto ventennale con Mediaset, è pronta a ripartire da altri lidi, dove intende lasciare il segno. Così le sue parole pronunciate nel corso della festa per la promozione della squadra di calcio del Trapani in Serie C, condotta insieme a Francesco Facchinetti, assumono una valenza particolare.

Dopo Fazio e Amadeus, Barbara D'Urso su NOVE?

Ma quale può essere la rete pronta ad accogliere un nome pesante come quello di Barbara D'Urso? Ad oggi l'ipotesi più concreta è che toccherà schiacciare il tasto NOVE del telecomando per assistere al suo ritorno in Tv nella prossima stagione. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, sono diversi gli elementi che contribuiscono a rendere plausibile questo scenario. Prima di tutto il contesto, con la rete Warner Bros. Discovery reduce da una stagione di enormi investimenti e attrezzata, ormai, per competere con i più grandi. Dopo l'ingresso di Fazio, clamoroso e dirompente per effetti in termini di numeri, il prossimo autunno NOVE accoglierà Amadeus, gallina dalle uova d'oro della Rai degli ultimi anni, che porterà I Soliti Ignoti nell'access prime time della rete e condurrà un programma in prima serata (quasi certo che si tratti de La Corrida).

Se D'Urso sfida Pomeriggio 5

Ma affinché un canale possa certificare la propria vocazione generalista in Italia, non si può fare a meno del daytime, quindi del pomeriggio televisivo. È qui che diventerebbe cruciale il ruolo di Barbara D'Urso. La conduttrice potrebbe infatti andare a riempire quel vuoto, occupando la stessa fascia che occupava a Mediaset con Pomeriggio 5, programma che è stato di fatto il suo manifesto televisivo. Una soluzione che consentirebbe a NOVE di dare una forma ancora più definita al proprio palinsesto e a D'Urso di stuzzicare mediaticamente l'idea della vendetta contro quella Mediaset che, dopo anni di sacrifici, l'avrebbe mandata via in malo modo. Ma anche di sfidare la sua creatura.

D'altronde, un aspetto che si sottolinea di rado in questi mesi è che il definitivo varo della nuova conformazione di NOVE avrebbe come effetto non solo quello di penalizzare la Rai, ma soprattutto di andare a togliere al concorrente privato di un eventuale tripolio, ovvero l'ammiraglia Mediaset Canale 5. La prossima stagione sarà interessante soprattutto in questa chiave, capire cioè se la rete Discovery riuscirà ad avere un impatto significativo tale da incidere su titoli storici del Biscione come Striscia La Notizia e, appunto, Pomeriggio 5 (che intanto rimarrà nelle mani di Myrta Merlino).

Le parole di Laura Carafoli su Barbara D'Urso

Toccherà attendere ancora per capire se Barbara D'Urso entrerà nella squadra di NOVE dal prossimo anno, ma che l'ipotesi di un suo coinvolgimento non sia lontana dalla realtà è una certezza che deriva dalle parole pronunciate tempo fa da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery: “D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita”. Forse in futuro la seguirà da più vicino.