Barbara D’Urso conferma il ritorno in tv: “Mi rivedrete presto, ma su un altro numero del telecomando”

Dopo la fine dei rapporti con Mediaset che per anni è stata la sua casa televisiva, Barbara D'Urso è ormai da quasi un anno alle prese con una nuova vita, anche professionale. Il ritorno della conduttrice in tv è uno degli argomenti di cui più si chiacchiera e, infatti, nei contesti più disparati chi può le rivolge sempre la stessa domanda, alla quale la risposta sembra essere sempre piuttosto vaga. Ma stavolta, sul palco di TeleSud, insieme a Francesco Facchinetti, ha rivelato che presto tornerà sul piccolo schermo, ma ovviamente non su Canale 5.

Barbara D'Urso parla del suo ritorno in televisione

L'annuncio è arrivato durante una serata tenutasi a Trapani per festeggiare il passaggio della squadra in serie C, condotta proprio da Barbara D'Urso e Francesco Facchinetti, in cui il produttore musicale, prendendola sotto braccio ha esordito dicendo: "Allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito" e poi ha aggiunto, anche con una certa curiosità: "Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti". La conduttrice, quindi, dopo aver tentato scherzosamente di abbandonare il palco ha dichiarato: "Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo". Facchinetti, quindi, rincara la dose: "Segnatevelo giornalisti. Cioè? L’uno? Ti rivedremo sul primo?", ma D'Urso non è caduta a questa provocazione ed è andata via ridendo.

Le trattative per una tv locale

Solo qualche giorno fa, Valerio Antonini, patron del Trapani e di TeleSud, aveva fatto intendere che erano iniziate delle trattative con Barbara D'Urso per una collaborazione più duratura e continuativa che, quindi, non si fermasse ad un solo evento come quello per il ritorno del Trapani in serie C. "Viene con grande entusiasmo qui e stiamo provando a collaborare per il futuro della televisione" aveva detto Antonini e dopo l'annuncio della conduttrice sul palco siciliano, non è escluso che le trattative possano essere andate a buon fine. La ripartenza sarebbe in una tv locale, quindi, d'altronde lo stesso manager Lucio Presta aveva dichiarato di recente: "Quando tornerà a condurre in video? Questa a dire il vero è una storia un po’ complicata. Però posso dirvi di essere certo che tra poco tempo sarà nuovamente il tempo di Barbara d’Urso".