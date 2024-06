“Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”: la reazione di Barbara D’Urso dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi

video suggerito

Barbara D'Urso ha pubblicato una storia su Instagram nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno con la frase: "Ci sono cose che fanno davvero molto ridere". È difficile non immaginare a cosa possa riferirsi. Su X, l'ex Twitter, è pieno di account che aiutano a unire i puntini perché proprio nella mattinata di oggi c'è stata la conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi a cui è stato chiesto proprio della ex signora del pomeriggio di Canale 5: "Se mi è mancata? Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro D’Urso , lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene".

La storia Instagram di Barbara D'Urso

"Ci sono cose che fanno molto ridere". Stop. Una singola storia con su scritto questa frase. È quella che potrebbe essere una reazione diretta a quanto accaduto nella mattinata a Cologno Monzese. I principali account di X che si occupano di televisione non hanno mancato di sottolineare la coincidenza. È una risposta…col cuore?

A Pomeriggio Cinque ancora Myrta Merlino

Barbara D'Urso ha lasciato Mediaset a dicembre, a contratto scaduto, ma di fatto è uscita dai progetti Mediaset già alla fine della scorsa stagione televisiva. Pomeriggio Cinque è stato infatti affidato a Myrta Merlino a settembre 2023 e, come fatto capire questa mattina proprio da Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa, sarà ancora la ex giornalista di La7 a presenziare la fascia pomeridiana della rete ammiraglia del Biscione. Per adesso, Barbara D'Urso sarà fuori anche dalla prossima stagione televisiva. Il nuovo step per l'ex giornalista è il nuovo profilo su TikTok: "L'ho studiato, mi sono detta: mi trasferisco lì".