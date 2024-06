video suggerito

Barbara D’Urso sbarca su TikTok: “Nella mia pausa dalla tv mi sono trasferita lì, lo uso in modo serio” Barbara D’Urso è sbarcata su TikTok, nel giorno del suo 67esimo compleanno e in un’intervista ha spiegato che la sua è stata una scelta, ma non si è mai approcciata al mondo dei social in maniera sbadata. L’obiettivo della conduttrice, infatti, è fornire un prodotto che sia professionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene sia ormai lontana dalla tv da oltre sei mesi, Barbara D'Urso resta nell'immaginario collettivo uno dei volti più noti del piccolo schermo, legata anche ad un certo modo di fare televisione. Ma ora che i suoi programmi non passano più per Mediaset, la conduttrice si è cimentata in qualcosa di nuovo che, però, le si addice in egual modo. È sbarcata, infatti, su TikTok, dove in poco più di 15 giorni ha già radunato mezzo milione di seguaci, oltre i due milioni di visualizzazioni e una pioggia di commenti e like ad ogni contenuto.

Il passaggio dalla Tv a TikTok

Intervistata da La Stampa, la conduttrice spiega come sia sempre stata attenta ai cambiamenti nel settore della comunicazione, quello in cui d'altra parte, lavora da quando la sua carriera è iniziata diversi anni fa:

Ho sempre cercato di essere “avanti”, l’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo.

L'arrivo sul social network cinese, quindi, non è stato casuale ed è stato preceduto da un'analisi ben precisa dei contenuti, diventando un luogo in cui la conduttrice potesse reinventarsi dopo lo stop, a quanto pare momentaneo, dalla televisione:

TikTok l’ho studiato. Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada. Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro. Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì.

D'Urso dice di voler condividere quello che le succede, magari anche durante qualche viaggio e aggiunge in merito alla sua nuova attività da ‘creator': "Mi è piaciuto girare un video su quali sono segnali del corpo che ci fanno capire che il nostro interlocutore sta mentendo. Mi approccio a TikTok in modo professionale: non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video, dietro c’è una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene".

Barbara D'Urso e quello che non metterà mai sui social

C'è qualcosa, però, che sui social non metterà mai: "Una parte della mia vita privata, che racchiude i miei figli e la mia nipotina" dice perentoria. In tanti anni di televisione, Barbara D'Urso ha sempre cercato di portare un valore aggiunto, qualcosa che portasse le persone a restare: "Sono convinta che le persone abbiano bisogno di sognare, ridere e sorridere. Questo è quello che ho sempre voluto dare a chi mi ama e a chi mi guarda, il resto lo tengo per me, non l’ho mai portato nemmeno in tv. Le persone che mi seguono per strada tanto sanno, sanno tutto e mi chiedono: ci manchi, ma quando torni?". Non sono mancate, però, anche le critiche: "I commenti non li leggo. Non ho il tempo né la voglia. Se uno ce l’ha con la vita e si vuole sfogare con me, pazienza. Non mi tocca proprio". Battute durante il periodo in tv, in cui era presente con almeno tre programmi in una stagione, ce ne sono state a bizzeffe, soprattutto sul suo modo di condurre e anche sul suo aspetto:

Anche le battute sulle mie luci, che vanno avanti ancora adesso, mi fanno molto ridere. Non capisco però di che parli: io gli uomini li vedo tutti bellissimi, anche le donne. Quelle rare volte che guardo la tv poi li vedo tutti illuminati. Anche con delle luci più forti delle mie, ma bellissimi. Avranno copiato da me anche questo?