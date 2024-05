video suggerito

Barbara D'Urso compie 67 anni e apre un profilo TikTok: l'atteso annuncio, il suo ritorno non è in tv Barbara D'Urso compie 67 anni e si regala un profilo TikTok nuovo di zecca. Sarà questo il suo nuovo studio, in mancanza di un programma tv, dove chi vorrà potrà seguirla ogni giorno. Col cuore, ovviamente.

"Mettete su il caffeuccio", così Barbara D'Urso annuncia il suo ritorno sulle scene nel giorno del suo compleanno. Oggi compie 67 anni e si regala qualcosa che insegue da tempo: ristabilire un contatto con il suo pubblico. Un momento molto atteso dopo la sua uscita da Mediaset con la scadenza del contratto dello scorso dicembre. Un annuncio più volte anticipato, distillato sui suoi social da settimane, che oggi può dirsi compiuto. Come anticipato da Fanpage.it, non si sta parlando di un programma tv, bensì di un social network.

"Cosa succede a Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset? La conduttrice continua a dispensare indizi social sul ritorno in tv, ma la momento non ce n’è una interessata, almeno su carta. Il riferimento nelle foto è quello del famoso “caffeuccio” che ogni pomeriggio prendeva simbolicamente con il suo pubblico. Che sia qualcosa che avverrà in rete e non su una rete?", scrivevo il 29 aprile avanzando ipotesi credibili. E così è stato.

Su TikTok: "Voglio portarvi dietro le quinte della mia vita"

Caffeuccio di ordinanza tra le mani, pigiama rosa shocking quanto la sua busta gold, Barbara D'Urso festeggia il suo compleanno con i quasi 500mila followers che hanno aderito al suo profilo TikTok. Con le seguenti parole spiega quali siano le intezioni che accompagnano la decisione di approdare sul famoso social network:

Siete pronti a una busta choc? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all'anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi. Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo. Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok. Col cuore!

Cosa ne sarà di Barbara D'Urso in tv?

Un modo per accorciare le distanze, per interrompere questo lunghissimo silenzio e il ritorno in tv che sembra ancora aleggiare ma non ha concretezza. Chissà se davvero Real Time potrà avere qualcosa in caldo per lei, mettendo Discovery nelle condizioni di farle una proposta nell'ambito del puro intrattenimento da reality show. È presto per dirlo ma siamo quasi a giugno, i giochi potrebbero orientarsi verso la prossima stagione e nel frattempo questa estate potrebbe avere il sapore di una nuova esperienza.