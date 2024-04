video suggerito

Barbara D'Urso continua ad annunciare il ritorno in tv, dove potrebbe finire il suo prossimo programma Cosa succede a Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset? La conduttrice continua a dispensare indizi social sul ritorno in tv, ma la momento non ce n'è una interessata, almeno su carta. Il riferimento nelle foto è quello del famoso "caffeuccio" che ogni pomeriggio prendeva simbolicamente con il suo pubblico. Che sia qualcosa che avverrà in rete e non su una rete?

Cosa succede a Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset? La conduttrice continua a dispensare indizi social sul ritorno in tv, ma la momento non ce n'è una interessata, almeno su carta. Il riferimento nelle foto è quello del famoso "caffeuccio" che ogni pomeriggio prendeva simbolicamente con il suo pubblico. Che sia qualcosa che avverrà in rete e non su una rete?

Il mancato interesse della Rai

Dopo Mediaset, le reti generaliste maggiori hanno preso distanza. Nessuno tra Rai, Cairo e Discovery hanno avanzato il benché minimo interesse ad averla in scuderia. Il tentativo di provare a tornare sulla rete ammiraglia è stato palese durante la prima intervista dopo lo scioglimento del contratto dal Biscione rilasciata a Mara Venier nel corso di Domenica In. "L'addio a Mediaset è un dolore ancora vivo. Ma che emozione tornare in Rai, il mio cuore è qui”, ha dichiarato lo scorso 3 marzo. E ancora: "Io amo la semplicità, amo che la gente dopo che mi vede a teatro mi aspetti fuori, dicendomi: Barbara quando torni in tv? Io so che succederà, io tornerò con la gente". D'Urso ama la Rai e ci ha riposto il suo cuore decenni fa, ma la Rai pare non sia allineata. “Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, non la conosco”, ha dichiarato l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio in un’intervista a La Verità di gennaio. Nulla di fatto quindi per la tv di Stato.

La smentita di Cairo per La7

Si è vociferato di un passaggio a La7, ma Urbano Cairo ha subito smentito: "È un'eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti". Parliamo della scorsa estate, quando l'uscita da Pomeriggio 5 era fresca e l'avvento di Myrta Merlino al suo posto aveva surriscaldato gli animi. Ad oggi non è dato sapere se ci siano stati ulteriori comunicazioni tra le parti ma, stando a quanto appreso di recente, le cose non dovrebbero essere cambiate.

Il limbo di Discovery e le condizioni

Ultima istanza, il passaggio a NOVE in quella che è a tutti gli effetti una fortunata campagna acquisti del gruppo Discovery. Prima Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e tutto il gruppo di Che tempo che fa, poi Amadeus, pronto a sbarcare sulla nona rete dal prossimo settembre (dopo la scadenza del contratto di luglio). Di recente, ospite di Food Network, e coinvolta in una bella chiacchierata anche in forma privata con Gesualdo Vercio (direttore di Real Time e Food Network), ha alimentato più di un pensiero rispetto una trattativa in corso. Alessandro Araimo ha parlato di D'Urso e Belén Rodriguez in una recente intervista al Corsera: “Sul mercato c’è grande movimento e noi non abbiamo finito i nostri piani di sviluppo. Laura Carafoli, la nostra responsabile editoriale, tutti i giorni lavora a ulteriori progetti per il Nove e per gli altri canali del gruppo. Non c’è un no a priori a nessun progetto, ma deve avere un senso sia editoriale sia economico”.

Real Time, l'unica rete credibile

Quella di Real Time potrebbe essere l'unica ipotesi più attendibile, anche per la natura del format e per la collocazione in un contenitore puramente legato all'intrattenimento.

Ad ora, gli unici riferimenti dati sono quelli che la conduttrice ha fornito laconicamente sui suoi social. I suoi fan si apprestano a crearne di nuove con fuochi e fiamme, in pieno stile lanci dei servizi a Live – Non è la D'Urso, e caffeucci come se non ci fosse un domani. Che sia pronto un altro pomeridiano per lei da seguire per la prima volta online e non in tv è un'altra delle ipotesi sul tavolo, anche perché le grafiche piuttosto grossolane e la mancata brandizzazione dei lanci lascerebbero pensare che sia un progetto sviluppato in autonomia e non legato a una emittente specifica. E intanto ai fan che le chiedono se torna in tv, lei risponde convinta: "Torno, torno…". La macchinetta del caffè borbotta, gli addetti ai lavori pure.