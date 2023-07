Barbara D’Urso non andrà nemmeno a La7, Cairo: “Eccellente professionista, ma nessun contatto” Anche Urbano Cairo, dopo Roberto Sergio in Rai, smentisce di aver avuto contatti con Barbara D’Urso per il trasloco da Canale 5 a La7: “È un’eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti”.

Anche Urbano Cairo, dopo Roberto Sergio in Rai, smentisce di aver avuto contatti con Barbara D'Urso per il trasloco da Canale 5 a La7: "È un'eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti". Solo venerdì scorso, l'Ad della tv di Stato aveva preso le medesime distanze dall'ipotesi di portare la nota conduttrice in un programma come Ballando con le stelle, che pare dovesse ospitarla come concorrente o addirittura come nuova giurata. La presentazione dei palinsesti La7 2023/2024a Milano ha spazzato via un altro rumor della recente tv.

Il limbo televisivo di Barbara d'Urso

Niente di tutto ciò. Fermi i giochi sulle principali generaliste, Barbara D'Urso è attualmente in un limbo che non restituisce una situazione chiara per il suo imminente futuro. In un intervento sui social, ha tenuto a precisare "e non finisce qui…", quotando Corrado in una delle sue frasi iconiche per trasferire probabilmente progetti già in cantiere. Resta Discovery, i cui palinsesti verranno presentati a Milano giovedì 13 luglio, dove hanno trovato già il loro posto Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con tutta la squadra di Che tempo che fa, oltre all'ipotesi Lucia Annunziata, dopo l'abbandono della sua Mezz'ora in più su Rai 3.

Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Intanto Myrta Merlino si prepara a prendere il posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ringraziando Pier Silvio Berlusconi per le intenzioni e chiarendo da subito di non voler abbracciare il gossip come linea editoriale del contenitore pomeridiano di Canale 5: "La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo. Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”.