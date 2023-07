Palinsesti La7 2023/2024: chi sostuisce Merlino e che fine farà Giletti, la diretta

C'è una certa attesa per la presentazione dei palinsesti La7 per la prossima stagione. La rete di proprietà di Urbano Cairo vivrà una stagione di cambiamenti, legati soprattutto all'addio di Myrta Merlino, che dopo 12 stagioni ha lasciato L'Aria che tira per passare a Mediaset e condurre Pomeriggio 5 e che sarà probabilmente sostituita da David Parenzo; attesa anche al destino di Massimo Giletti. Il conduttore, dopo cinque stagioni alla corte di La7, è stato sospeso con il suo programma Non è l'Arena lo scorso aprile. Ancora sotto contratto con l'emittente, non è chiaro se ci sarà spazio per lui nella prossima stagione. Si attende, inoltre, di sapere cosa farà Massimo Gramellini, che lasciato Rai3 per approdare proprio alla corte di Cairo.