Karina Cascella: “Pomeriggio5 senza Barbara d’Urso? Una professionista che andava tutelata” Karina Cascella, ex opinionista dei programmi di Barbara d’Urso, commenta la notizia dell’uscita della conduttrice da Pomeriggio5. “Una professionista che andava tutelata”, dichiara a Fanpage.it.

A cura di Stefania Rocco

Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio5 a partire dalla ripresa del programma a settembre. La notizia è stata ufficializzata da Mediaset con un comunicato stampa che la conduttrice non ha commentato. Fanpage.it ha raggiunto Karina Cascella, ex opinionista delle trasmissioni condotte dalla presentatrice, per chiederle un commento sulla vicenda.

Ex volto di Uomini e Donne, poi opinionista di Barbara d’Urso per anni. Che effetto ti ha fatto la notizia della sua uscita dal programma?

Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa.

Barbara d’Urso è stata criticata a lungo per essere, secondo alcuni, la rappresentazione della televisione trash.

Perché, il Grande Fratello non è trash? Per me è trash anche che un programma di cronaca nera approfondisca certi dettagli macabri. Un conto è fare informazione, un altro è tentare di fare audience su dinamiche private e, a volte, cruente. Mettere in piedi in prima serata un confronto tra persone che parlano di reddito di cittadinanza è informativo e va bene, ma c’è davvero bisogno di guardare Quarto Grado approfondire certi aspetti? Preferisco guardare una donna che ha un’ottava di seno che racconta la sua storia in tv.

Che cosa ha rappresentato per te far parte di quel tipo di televisione?

Ho partecipato alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo e alla domenica di Barbara d’Urso e a Live – Non è la d’Urso. Sono programmi di intrattenimento, anche leggeri. Trovo più trash vedere gente che si ammazza nella Casa del Grande Fratello per qualche briciola di visibilità.

Ritieni sia stato un malus professionale avere partecipato a quei programmi?

Assolutamente no. Tanta gente ritiene che Uomini e Donne sia trash e io ho partecipato al programma per una vita. Maria De Filippi è la regina della televisione e fa un programma che è sicuramente leggero, in cui si ride quando Tina Cipollari litiga con Gemma Galgani. Ma menomale che ancora possiamo accendere la tv per alleggerire la giornata.

Credi che l’uscita da Pomeriggio5 sia stata concordata?

Non lo so, ma credo che ognuno debba farsi qualche domanda. Magari c’è stato un accordo tra lei e l’azienda, magari aveva anche lei altre esigenze, è diventata nonna e forse aveva altre priorità. Non tutto deve per forza ricondurre a “l’hanno fatta fuori perché è trash”. Perché varrebbe anche per il GF e l’Isola dei famosi.

Un comunicato stampa mai retwittato dalla diretta interessata. Ti ha colpito il modo in cui l’uscita da Pomeriggio5 è stata comunicata?

La stampa è stata spietata sotto questo punto di vista. Si fanno dei gran titoloni e invece sarebbe stato giusto tutelare una professionista che ha fatto televisione per anni. Il comunicato era standard, si sono limitati a dare una notizia.

D’Urso aveva retwittato il comunicato Mediaset diramato a giugno che evidenziava gli ascolti di Pomeriggio5. Non lo ha fatto in quest'ultima occasione.

Ci sono aspetti che non tutti hanno il diritto di conoscere. Ci saranno state delle motivazioni dell’azienda o della d’Urso di cui non siamo a conoscenza. Quello che so è che la stampa dovrebbe essere meno spietata.