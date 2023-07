Mediaset e “gli ascolti in crescita di Pomeriggio5”, un mese dopo Barbara d’Urso è fuori Cos’è accaduto nell’ultimo mese tra Barbara d’Urso e Mediaset? Il 3 giugno scorso, la rete ringraziava pubblicamente la conduttrice per gli “ascolti in crescita di Pomeriggio5”. Meno di un mese dopo, la presentatrice è fuori dal suo programma.

A cura di Stefania Rocco

Che cosa è cambiato nel rapporto tra Barbara d’Urso e Mediaset nel corso dell’ultimo mese? Quali sono i motivi che hanno indotto la rete ad annunciare, sabato 1° luglio, l’uscita di scena della conduttrice da Pomeriggio5? Proviamo a ripercorrere le incongruenze che hanno segnato il percorso verso l’annuncio, arrivato a sorpresa qualche ora fa, del divorzio tra la presentatrice e Pomeriggio5.

Il comunicato stampa Mediaset del 3 giugno scorso

Sabato 3 giugno, Mediaset ha firmato e diramato un comunicato stampa dedicato alla chiusura di stagione di Pomeriggio5. Un comunicato molto lontano da quello che ha freddamente annunciato l’uscita di Barbara dal programma. “Ieri, venerdì 2 giugno 2023, si è conclusa con successo la quindicesima stagione di Pomeriggio5, condotto da Barbara d’Urso”, recitava la notta, redatta (almeno apparentemente) per celebrare pubblicamente i risultati prodotti dall’ultima stagione del programma. “Quest’anno, il programma targato VideoNews ha registrato ascolti in costante crescita con una media di oltre 1.600.000 telespettatori e una share del 16.1%”. Erano seguito i tradizionali dati suddivisi per dati e fasce di utenti, numeri scelti per sottolineare quanto la stagione appena conclusasi fosse da ritenersi un successo. “Pomeriggio5 è uno spazio di infotainment, con uno pubblico fedelissimo, i cui risultati sono frutto dell’energia e della passione di Barbara d’Urso”, aveva aggiunto il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri, “della professionalità del team VideoNews e del costante impegno di tutte le squadre autorizzi e produttive Mediaset. Grazie a tutti”. Toni entusiastici e ringraziamenti che, uniti alla smentita della conduttrice (aveva salutato il pubblico di Pomeriggio5, dandogli appuntamento a settembre), avevano lasciato intendere che le voci a proposito di un imminente divorzio tra la conduttrice e la rete fossero da ritenere già superate. Così non è stato.

Il comunicato che annuncia l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio5

I toni, e i temi, sono cambiati radicalmente nelle quasi quattro settimane trascorso tra quel primo comunicato Mediaset dedicato a Pomeriggio5 e quello diramato oggi, 1 luglio, in cui si annuncia l’uscita della d’Urso dal suo programma. Il divorzio (dalla trasmissione, cosa accadrà dopo la fine del suo contratto con Mediaset non è stato ancora chiarito) è stato ufficializzato e, per il momento, la conduttrice resta in silenzio. Cos’è accaduto dietro le quinte nell’arco dell’ultimo mese? D’Urso è stata fotografata ai funerali di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso, a pochi giorni dal momento in cui è stato redatto quel primo comunicato che celebrava i successi di Pomeriggio5. Era in chiesa, accanto a Myrta Merlino (la collega che potrebbe prenderne il posto) e ad altri volti Mediaset. Aveva ricordato Berlusconi in tv, durante lo speciale condotto da Del Debbio, ricordando i suoi esordi sulle reti Mediaset. Poi nient’altro, nessun altro contatto – almeno pubblicamente – tra la conduttrice e la rete. Fino all’epilogo, arrivato con l’annuncio della sua uscita da Pomeriggio5 e la ricollocazione “in attesa di nuovi progetti”. Progetti che, tuttavia, al momento non avrebbero ancora preso forma.