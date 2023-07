Opinionisti di Barbara d’Urso fuori da Mediaset, poi il no da Sanremo: “Non è nei piani di Amadeus” Dagospia fa sapere che Barbara d’Urso, fuori da Pomeriggio5, non approderà a Sanremo nella prossima edizione. Intanto, i suoi opinioinisti, salvo poche eccezioni, sarebbero stati esclusi dalle trasmissioni Mediaset.

A cura di Stefania Rocco

Dopo l’uscita di Barbara d’Urso da Pomeriggio5 (e da Mediaset probabilmente, a partire da gennaio 2023), sarebbe in corso una rivoluzione anche per i suoi opinionisti. Secondo Dagospia, i “dursiani” – opinionisti e personaggi che hanno partecipato alle trasmissioni condotte dalla conduttrice – sarebbero stati esclusi dalle trasmissioni Mediaset stando a una serie di insistenti voci di corridoio filtrate da Cologno Monzese. Salvo qualche eccezione: a continuare a comparire da opinionisti delle altre trasmissioni di Canale5 saranno coloro che si sono dimostrati maggiormente “trasversali”.

“Barbara d’Urso a Sanremo? Non è nei piani di Amadeus”

Intanto, sempre Dagospia fa sapere che gli organizzatori di Sanremo avrebbero già smentito la eventuale partecipazione della conduttrice alla prossima edizione del Festival di Sanremo. “Non è nei piani del direttore artistico”, avrebbero riferito al celebre sito di Roberto d’Agostino secondo quanto racconta il pezzo firmato da Giuseppe Candela. D’Urso non sarà nemmeno a Ballando con le stelle. “Non è mai esistita questa possibilità”, aveva fatto sapere la conduttrice nell’intervista rilasciata a Repubblica in cui raccontava la sua versione dei fatti a proposito dell’uscita da Mediaset. Circostanza confermata dai vertici Rai nel corso della recente presentazione dei palinsesti 2023/2024.

Il futuro di Barbara d’Urso in tv

Il futuro di Barbara d’Urso in tv sembrerebbe essere un’incognita. Per il momento, la conduttrice ha ancora in essere un contratto con Mediaset, che scadrà a dicembre 2023. Sul suo futuro professionale, non ci sarebbero ancora certezze, almeno sotto il profilo televisivo. Urbano Cairo, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7, ha fatto sapere che non ci sarebbe stato alcun contatto con l’ex padrona di casa di Pomeriggio5. Ma D’Urso, in uno dei post pubblicati sui social nelle ultime ore, ha assicurato che “non finisce qua”. A quali progetti fa riferimento?