"L'intervista di Barbara D'Urso non l'ho letta", la risposta di Pier Silvio Berlusconi sulle parole della conduttrice Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026 non è mancato l'argomento Barbara D'Urso, sebbene siano ormai trascorsi due anni da quando la conduttrice non è più in azienda. Pier Silvio Berlusconi, alla domanda sulle ultime dichiarazioni rilasciate dalla presentatrice, non proprio lusinghiere, ha candidamente dichiarato di non averle lette.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 8 luglio sono stati presentati i Palinsesti della nuova stagione televisiva di Mediaset, occasione ghiotta per la stampa che da tempo attende un confronto con Pier Silvio Berlusconi, per trovare risposta ad alcuni quesiti che aleggiano attorno all'emittente. Tra i grandi argomenti che, sebbene siano trascorsi due anni, ancora risultano attuali, c'è l'allontanamento di Barbara D'Urso dalla rete e le dichiarazioni che in questo periodo la conduttrice ha rilasciato, soprattutto nell'ultima intervista al Corriere, nella quale ha parlato anche dei rapporti con la famiglia Berlusconi.

La risposta di Pier Silvio Berlusconi alla domanda su Barbara D'Urso

Alla domanda se avesse letto la suddetta intervista, Pier Silvio Berlusconi ha risposto "No, l'intervista di Barbara D'Urso non l'ho letta", a dimostrazione del fatto che per l'ad di Mediaset, la questione è ormai chiusa da tempo. E, infatti, ha aggiunto parlando della tv di cui si era fatta portatrice:

È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla. Le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei, ma la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto. Ha avuto un eccesso di continuità nel cercare notizie o personaggi al limite, un tipo di reiterazione che rischia di diventare trash.

La conduttrice, infatti, aveva ribadito di non essere andata via per sua scelta, ma di aver subito una decisione senza che le fosse dato alcun preavviso:

Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte.

Nell'intervista, D'Urso sottolinea come negli anni in cui è stata uno dei volti principali dell'emittente, la sua vita era praticamente concentrata nelle sedi Mediaset: "Nel mio appartamento non avevo più nemmeno la biancheria. A un certo punto su Canale 5 ho condotto 4 programmi contemporaneamente: Pomeriggio 5, Domenica Live, Non è la d'Urso e GF. Tutte le mattine facevo la riunione a Cologno con 15 giornalisti".

Il rapporto tra Barbara D'Urso e Pier Silvio Berlusconi dopo l'addio a Mediaset

Nell'ultima chiacchierata col Corriere, alla domanda sugli attuali rapporti con la famiglia Berlusconi, rispose di non aver mai più sentito Pier Silvio dopo aver lasciato Mediaset. La conduttrice non ha mai nascosto il dolore per la decisione presa ai piani alti dell'azienda senza mai aver discusso di un suo possibile addio. Nella prima intervista rilasciata a Repubblica dopo la notizia del passaggio di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5, D'Urso aveva ribadito il suo risentimento:

Provo dolore, sgomento, rabbia. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni.

Alla presentazione dei Palinsesti Mediaset del 2023, Pier Silvio Berlusconi, commentò la notizia, bollente, dell'addio della conduttrice, in maniera diplomatica e sostenendo che cambiare direzione le avrebbe potuto far bene:

Ringrazio Barbara per la professionalità e l'impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all'anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica.

L'anno successivo, durante un bilancio di fine stagione, Berlusconi fu di nuovo pungolato sull'argomento D'Urso soprattutto in relazione agli ascolti che i programmi della conduttrice portavano all'emittente, ma l'imprenditore, ancora una volta, è stato particolarmente assertivo:

Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro D’Urso , lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene.

Uno smacco per la presentatrice che, probabilmente, non potrà mai essere sanato e d'altra parte, almeno per adesso, Pier Silvio Berlusconi resta convinto della scelta fatta due anni fa, decisa nell'ambito di una rivoluzione interna all'azienda che necessitava di nuovi volti a cui affidarsi.