Barbara d’Urso al mare con la nipotina, dopo l’addio a Pomeriggio5 riparte dalla famiglia L’estate 2023 di Barbara d’Urso è all’insegna degli affetti familiari. La conduttrice, in uscita da Pomeriggio5, sta trascorrendo qualche giorno al mare insieme alla nipotina.

A cura di Stefania Rocco

Secchielli e palette lasciati sulla sabbia, un costume da bambina e un paio di occhiali rossi: sono gli elementi che Barbara d’Urso ha condiviso sui social e che mostrano la conduttrice al mare insieme alla nipotina, nata da circa un anni. Dopo la decisione di Mediaset di sospendere Pomeriggio5 – il nuovo rotocalco del pomeriggio di Canale5 sarà affidato a Myrta Merlino – la conduttrice riparte dagli affetti familiari. Attraverso le foto pubblicate sui social, Barbara mostra di essere al mare insieme alla nipotina. Un modo per tirare il fiato e ricaricarsi in visita della prossima stagione televisiva, mai come in questa occasione incerta sotto il profilo della collocazione.

Che cosa farà Barbara d’Urso in tv da settembre?

La ex conduttrice di Pomeriggio5 non avrebbe ancora stretto alcun accordo in vista della prossima stagione televisiva. Il suo contratto con Mediaset scadrà solo a dicembre. Fino ad allora, quindi, a meno di colpi di scena, la presentatrice potrebbe restare senza un programma. Smentita anche la partecipazione a Ballando con le stelle, nel ruolo di concorrente o di giurata. “Quell’ipotesi non mai esistita”, ha fatto sapere d’Urso nell’intervista rilasciata a Repubblica nella quale ha reso noto il suo sgomento per essere stata sospesa dalla conduzione di Pomeriggio5.

Lo scontro con Mediaset: “Lasciata a casa senza preavviso”

Intervistata da Repubblica a pochi giorni dalla diffusione del comunicato stampa con il quale Mediaset ha annunciato la sua uscita da Pomeriggio5, d’Urso ha palesato la sua rabbia. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente”, aveva tuonato la conduttrice dalle pagine del quotidiano, “Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”.