Barbara d’Urso con la nipotina in una rarissima foto di famiglia sui social: “Gioia infinita” Piccola eccezione per la conduttrice che in genere non lascia trasparire nulla della sua vita privata, ma è la sua prima Pasqua da nonna e l’entusiasmo è alle stelle. “Noi tre e poi Lei e poi LEI. La gioia infinita”, scrive mostrando i festeggiamenti in famiglia, nipotina compresa.

A cura di Giulia Turco

Barbara d'Urso ha trascorso la Pasqua a Napoli, insieme alla sua numerosissima famiglia. La conduttrice non ha rinunciato al cibo, ma soprattutto non ha saputo dire di no all'idea di trascorrere qualche giorno accerchiata dall'amore dei suoi affetti più cari, alla gioia di assaporare queste prime feste nel ruolo di nonna. Nonostante di recente abbia perso le staffe contro il paparazzo che ha invaso i suoi spazi e la sua intimità scattando alcune foto di famiglia, questa volta è lei stessa ad aprirci le porte del suo privato, pubblicando sui social un rarissimo scatto con il figlio e il primo con la sua nipotina.

Feste in famiglia per Barbara d'Urso

"Noi tre e poi Lei e poi LEI. La gioia infinita", scrive la conduttrice a corredo di uno scatto insieme alla sua prima nipotina. Sono le sue mani, unite a quelle della bimba, oltre a quelle del figlio Emanuele diventato di recente papà e a quelle della nuora. Si tratta di una piccolissima eccezione per d'Urso che in genere non lascia trasparire nulla della sua vita privata, ma è la sua prima Pasqua da nonna e l'entusiasmo è alle stelle. Tanta gioia lascia pensare che, prima o poi, la conduttrice aprirà qualche spiraglio ai suoi follower, mostrando qualcosa di più della sua vita privata. Per il momento si limita ad uno scatto simbolico, che racchiude tutto l'amore della sua grande famiglia. In un'altra foto è invece insieme alle sue sorelle Daniela, Fabiana ed Eleonora, alle quali si aggiungono i fratelli Alessandro e Riccardo. a festeggiare la Pasqua non poteva mancare anche la signora Wanda, seconda moglie del padre che la conduttrice ha sempre considerato come una seconda mamma.

Barbara d'Urso e la sfuriata al paparazzo

Poche settimane prima la conduttrice era finita sulle pagine di Chi, al centro di un servizio che la immortalava per la prima volta nel ruolo di nonna. Insieme a lei, al parco, c’era la nipotina nata da pochi mesi, il figlio Giammauro Berardi appena diventato papà e la sua compagna. Un momento di intimità particolarmente raro per la conduttrice, che preferisce tenere la sua famiglia lontana dai riflettori. Pochi giorni dopo infatti, in studio a Pomeriggio Cinque, si era scagliata contro il paparazzo, al quale aveva chiesto di non pubblicare le foto scattate al parco: “Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite”.