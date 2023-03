Insulti a Barbara D’Urso e Venier. L’account Mediaset: “Hackeraggio”, Mara: “Molto brutto” Un tweet comparso sul profilo Twitter ufficiale di Mediaset è all’origine del caso che ha tenuto banco sui social nelle ultime ore. Mediaset parla di hackeraggio, disconoscendo la paternità degli insulti presumibilmente rivolti a Barbara D’Urso e Mara Venier. Ecco che cosa sta accadendo.

A cura di Stefania Rocco

Un tweet comparso sul profilo Twitter Qui Mediaset, account ufficiale della rete, è all’origine del caso che sta tenendo banco sui social nelle ultime ore. Ma partiamo dall’inizio e vediamo che cos’è accaduto. Nel pomeriggio di domenica 26 marzo, Barbara D’Urso è apparsa in un videomessaggio trasmesso da Domenica In. Mara Venier stava intervistando Gabriella Labate, grande amica della conduttrice di Pomeriggio5 che è intervenuta con un contributo video realizzato a sorpresa.

Barbara D’Urso a Domenica In, competitor di Verissimo

La partecipazione della D’Urso a un programma di Rai1, diretto competitor di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, non è passata inosservata. Diversi sono gli utenti che su Twitter hanno commentato quel momento, soprattutto alla luce dei rapporti apparentemente tesi tra le due conduttrici negli ultimi anni. Lo ha fatto anche Fabio Fabbretti, giornalista di DavideMaggio.it, che ha postato su Twitter il video dell’intervento della D’Urso a Domenica In. Sotto quel tweet, incredibilmente, è comparsa una risposta pubblicata dall’account Twitter QuiMediaset, profilo ufficiale della rete. “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”, si legge nel commento in questione, una frase durissima cancellata poco dopo la pubblicazione. Troppo tardi: lo screen di quel tweet aveva già fatto il giro della rete, insieme all’ipotesi che gli insulti fossero rivolti a D’Urso e Venier, le due conduttrici protagoniste del filmato.

Il tweet disconosciuto da QuiMediaset

Mediaset: “Accesso anomalo al nostro profilo”

Pochi minuti dopo la cancellazione del tweet, l’account QuiMediaset ha spiegato le ragioni dell’accaduto: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”. Una spiegazione chiara: quegli insulti sarebbero da attribuire a un hacker riuscito a introdursi nell’account ufficiale di Mediaset. Pochi minuti dopo la pubblicazione di quel post, l’account QuiMediaset è stato sospeso, probabilmente per evitare ulteriori danni.

Mediaset: "Accesso anomalo al nostro profilo"

Sospeso l’account QuiMediaset

Mara Venier: “Molto brutto”, Barbara D’Urso non commenta

A commentare l’accaduto è stata Mara Venier che, in risposta al commento del blogger GigiGX su Instagram con il quale le si chiedeva di commentare l’accaduto, ha confermato di avere visto il tweet partito dal profilo QuiMediaset (ma disconosciuto da Mediaset). “Molto brutto”, ha scritto Mara, senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Barbara D’Urso, invece, ha preferito restare in silenzio.