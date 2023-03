Barbara D’Urso da Mara Venier a Domenica In: “Mi mancano le nostre serate a guardare la tv” Barbara D’Urso irrompe a sorpresa a Domenica In per mandare un videomessaggio all’amica Gabriella Labate. E rivolgendosi a Mara Venier, dichiara: “Mi mancano le nostre serate insieme”.

A cura di Stefania Rocco

Si erano scontrate per mesi sui dati di ascolti quando Domenica In condotta da Mara Venier sfidava Domenica Live di Barbara D’Urso. Lo avevano fatto senza mai dichiararlo apertamente, ma disseminando tutta una serie di velati indizi (soprattutto qualche like a mezzo social) che suggerivano una certa animosità. Ma a distanza di qualche anno da quel momento, tra le due signore della domenica – non più nel caso della D’Urso, considerata la chiusura di Domenica Live – sembrerebbe essere tornato il sereno. Lo dimostra il videomessaggio che la conduttrice Mediaset ha mandato all’amica Gabriella Labate, ospite di Mara per un’intervista.

Il videomessaggio di Barbara D’Urso a Gabriella Labate

Barbara, sapendo di fare una sorpresa all’amica, moglie di Raf, ha registrato il videomessaggio affinché potesse essere mandato in onda su Rai1: “Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. E poi sai quanto ci amiamo”. Quindi, la conduttrice ha ribadito il suo profondo affetto nei confronti dell’amica:

Spiega a Mara perché sono in pigiama, raccontale anche della nostra farfalla, quella che ti segue ovunque, spiegale perché ci chiamiamo ‘Ciupella’. Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, con un cuore grande così. Sei mamma Roma, figlia Roma, sorella Roma, nonna Roma. Tu sei, ci sei sempre. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. Ogni tanto prendo il treno, adesso verrai da me a vedermi a teatro a Bologna così dormiremo insieme con i nostri pigiami e ci raconteremo. Sei una moglie pazzesca, Raf lo sa molto bene. Sei una mamma incredibile e sai che lo penso. Ce l’ho fatta, hai visto?

Barbara D’Urso e l’abbraccio virtuale a Mara Venier

D’Urso si è quindi rivolta direttamente a Mara: “Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso. Ciao ciupa, i love you”. Un messaggio che Venier ha trasmesso per intero e che ha colto di sorpresa non solo l’amica Gabriella, ma anche gli spettatori.