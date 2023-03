Mara Venier non accetta le scuse di Mediaset: “Qualcuno pensa che siamo tutti co**ni?” Mara Venier commenta le scuse arrivate da Mediaset dopo l’episodio del commento offensivo rivolto a lei e Barbara D’Urso.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scorsa puntata di Domenica In, in onda domenica 26 marzo, si è scatenato un vero e proprio putiferio a seguito della comparsa di Barbara D'Urso in video sulla rete ammiraglia della Rai, con tanto di saluto a Mara Venier. L'evento è stato commentato su Twitter e tra i vari tweet ne è comparso uno dall'account QuiMediaset, particolarmente offensivo, in cui le due conduttrici sono state apostrofate in malo modo. Dai vertici del Biscione, immediate sono arrivate le scuse, parlando inizialmente di un'incursione hacker, ma in queste ore è stata fatta un'ulteriore ammenda che, però, zia Mara non ha gradito e nemmeno accettato.

Il commento di Mara Venier

Con il suo modo di fare piuttosto schietto e colorito, che la rende ormai unica nel suo genere, Mara Venier ha platealmente commentato le scuse pubbliche pervenute dall'account QuiMediaset, scrivendo: "Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni….Salutame a Silvy". Il nome a cui fa riferimento la conduttrice è quello che compariva sotto il tweet incriminato e che, quindi, si sarebbe attribuito la paternità dell'insulto, tanto alla Venier, quanto a Barbara D'Urso. Nella comunicazione ufficiale diffusa da Mediaset si legge:

Cari lettori ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate.

L'ipotesi di un accesso anomalo dall'account QuiMediaset

Subito dopo l'accaduto, la conduttrice veneta ha commentato limitandosi a dire "molto brutto", mentre da Barbara D'Urso non è arrivato nessun commento. Poco dopo la comparsa del tweet, l'account è stato disattivato e sono arrivate anche le prime ipotesi da parte di Mediaset in merito ad un accesso anomalo che, quindi, avrebbe provocato questo incidente diplomatico di non poco conto.