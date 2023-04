Mara Venier rischia la caduta a Domenica In: “Mamma mia che paura” Imprevisto per Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 23 aprile, con la conduttrice costretta a fermare per qualche istante l’intervista a Simone Coccia a causa di un problema alla seduta.

A cura di Andrea Parrella

Gli imprevisti sono il sale di Domenica In e Mara Venier, da perfetta padrona di casa che ha plasmato totalmente il programma sulla sua capacità di sottolineare ed esasperare il clima da salotto di casa, ha regalato un piccolo momento meme anche domenica 23 aprile, nel corso della puntata andata regolarmente in onda su Rai1.

La conduttrice, infatti, ha rischiato di cadere dal suo sgabello nel corso dell'intervista a Simone Coccia."Mamma mia che paura" – ha detto al pubblico Venier mentre si sedeva sul suo sgabello, rischiando la caduta – "Scusatemi eh, ma io già sono precaria in piedi". Un semplice istante che ha ovviamente suscitato ilarità nei presenti, a cominciare dal suo ospite. Lo studio si è sciolto in una sonora risata, mentre Venier si chiedeva cosa fosse successo allo sgabello. Quindi, al fine di risolvere il problema, Mara Venier ha chiesto che venisse mandato in onda un filmato così da riparare eventualmente la seduta.

Una puntata che ha visto come ospiti prima Rita Pavone, protagonista di un'intervista sincera e approfondita, durante la quale ha ripercorso i suoi 60 anni di carriera, raccontandosi dentro e fuori dal palco alla conduttrice e cantando anche alcune delle sue celebri canzoni che hanno lasciato il segno nella musica italiana. Poi è toccato proprio a Simone Coccia, ex compagno di Stefania Pezzopane, in studio per raccontare proprio la fine della relazione con l'ex compagna.

Dopo è stato il turno della celebrazione del Bagaglino, la televisione di Pierfrancesco Pingitore, che ha visto in studio la partecipazione di Leo Gullotta, Valeria Marini, Martuello, Pamela Prati e Gabriella Labate. E ancora, la lunga intervista all'attore Fabio Testi, prima di fare spazio ad Andrea Sannino, voce insieme a Franco Ricciardi della sigla di Domenica In, in studio con Gigi Finizio per presentare il suo nuovo disco.