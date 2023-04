Simone Coccia: “Non escludo di tornare con Stefania Pezzopane, non avrò mai più una donna così” Simone Coccia è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare la fine della sua storia d’amore con Stefania Pezzopane: “Non escludo di tornare insieme, quello che stiamo vivendo potrebbe essere un momento di riflessione”.

A cura di Stefania Rocco

Si apre una spiraglio nella rottura tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia. Dopo l’annuncio della separazione, l’ex deputata del PD e il modello ed ex spogliarellista hanno raccontato la propria versione dei fatti. Le lacrime di Stefania a Domenica In la scorsa settimana hanno aperto un varco affinché anche l’ex compagno fosse ospite di Mara Venier per raccontare il motivo celato dietro la separazione. “È stata una storia importante che mi ha aiutato tantissimo. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme e anche dei momenti molto difficili. Il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti. Siamo stati l’unica coppia mediatica ad avere subito tanta cattiveria. Gli unici ad avere subito tanta malvagità soltanto perché si erano innamorati essendo tanto diversi. Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita. Nemmeno in futuro ritroverò una donna così”, ha ammesso Coccia che già nell’intervista rilasciata a Fanpage.it qualche giorno fa aveva manifestato la sua immutata stima nei confronti della compagna.

L’ex di Stefanią Pezzopane: “L’amore trasformato in amicizia”

“Più che l’amore della mia vita, credo sia stata l’unica donna che ho amato con tutto il mio cuore. Ma il rapporto era cambiato, si era trasformato quasi in un’amicizia. Non ci sono colpe da una o dall’altra parte. È venuto a mancare l’amore e forzare le cose non so fino a che punto sia giusto”, ha proseguito Coccia che ha risposto così alla domanda di Mara a proposito di un eventuale ritorno di fiamma:

Non escludo nulla. Ci sono tante coppie che pensavano fosse finita e poi sono tornate insieme. Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere. Forse potrebbe essere un momento di riflessione. Questi 9 anni sono stati belli ma anche molto pesanti.

Il primo incontro: “La invitai a prendere un aperitivo”

Coccia, quindi, è tornato con la memoria al loro primo incontro avvenuto in un bar: “La conobbi in un bar per caso. Era con dei colleghi e io volevo prendere un caffè. Non l’avevo mai vista prima ma sapevo che faceva politica e mi sono permesso di raggiungerla al tavolo per farle dei complimenti. Le dissi che la stimavo, che era una grande donna e che pensavo fosse la salvezza della nostra città. Lei restò colpita. Tornato a casa le scrissi su Facebook per invitarla a prendere un aperitivo e lei accettò”. Infine, un messaggio a quelli contro i quali Stefania e Simone si sono scontrati negli anni: