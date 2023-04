Stefania Pezzopane e i motivi della rottura da Simone Coccia: “Avevamo meno interessi comuni” Ospite di Domenica In, Stefania Pezzopane ha parlato per la prima volta della fine dell’amore con Simone Coccia, durato 9 anni. La loro è stata una storia oggetto di numerosi pregiudizi: “Nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro”.

Ospite di Domenica In, nella puntata del 16 aprile, Stefania Pezzopane ha parlato per la prima volta della sua storia d'amore con Simone Coccia, arrivata al capolinea dopo 9 anni. L'annuncio della rottura, con un post sui social, lo scorso 7 aprile.

Le critiche sull'amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia

In nove anni d'amore, la coppia ha dovuto combattere contro numerosi pregiudizi, non solo per la differenza di età di 23 anni, ma anche per l'appetenza a due mondi apparentemente diversi (lei ex deputata del Partito Democratico, lui volto televisivo con un passato da spogliarellista). A Mara Venier, Pezzopane in lacrime ha raccontato: "Già ai primi incontri venivamo fotografati e seguiti quasi con uno sguardo torbido degli altri. E lì si è creato il primo dubbio: ‘Cosa facciamo? Perché dobbiamo nasconderci?‘. Nei loro confronti era scattato un "meccanisimo infernale", oggetto di feroci critiche:

Io ero oggetto di giudizi non su quello che facevo dal punto di vista politico, ma semplicemente per il fatto che ero impazzita. A me dicevano ‘si è rimbambita, si fa prendere in giro‘, a lui dicevano ‘lo fai per soldi'. Tutte cose stupide, che però hanno costituito una presenza scomoda e costante.

Quando nel 2018 Simone Coccia ha partecipato al GF Vip, Stefania Pezzopane è andata a trovarlo per difendere la loro relazione: "Anche lì dentro, nelle conversazioni tra concorrenti, venivo offesa anche per il mio aspetto fisico, che distruba non so perché".

I motivi della rottura da Simone Coccia

Stefania Pezzopane ha spiegato che i motivi della rottura non sono legati ai pregiudizi e alle pressioni dall'esterno, quanto a una perdita di interessi comuni: