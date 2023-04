Simone Coccia Colaiuta: “Tornerò a fare lo spogliarellista. Pezzopane? Ci sentiamo tutti i giorni” Simone Coccia Colaiuta torna a parlare della separazione da Stefania Pezzopane: la relazione è terminata dopo 9 anni ma, come raccontato dall’ex volto del GF, “continuiamo a sentirci tutti i giorni”. “Siccome il fisico me lo permette, tornerò a fare lo spogliarellista” ha aggiunto.

A cura di Gaia Martino

Simone Coccia Colaiuta in una lunga intervista al Corriere ha raccontato della storia d'amore con Stefania Pezzopane, giunta al capolinea dopo 9 anni. L'ex volto del Grande Fratello ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato i motivi che li hanno spinti a separarsi, "Lei è troppo impegnata con il suo lavoro, non ci vedevamo più. Era diventata una situazione invivibile", poi: "La situazione a lungo andare ha ammorbidito i sentimenti". Al quotidiano questa mattina non esclude che potrà esserci un ritorno di fiamma: "Ci siamo lasciati da poco. Può accadere che lei incontri un altro uomo o io un'altra donna o che torniamo insieme".

Le parole di Simone Coccia Colaiuta

Simone Coccia Colaiuta al Corriere ha confessato di essere molto dispiaciuto per la rottura da Stefania Pezzopane: "Sono stati 9 anni bellissimi di fidanzamento, molto importanti per entrambi. Non potevamo chiudere andando ognuno per la propria strada, infatti continuiamo a sentirci tutti i giorni". Sulla decisione di lasciarsi erano di comune accordo: il loro rapporto era cambiato a causa dei molteplici impegni che non gli permettevano di trascorrere il tempo insieme.

Entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata. Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Lo capisco, eh. Ma nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz'ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia

Sul perché non si sono mai sposati, ha poi chiarito: "Facevamo una vita da sposati, e il matrimonio non era altro che un legame scritto". L'ex volto del GF ha spiegato che la differenza d'età (lui 39, lei 63 anni) non è mai stata un problema: "Per fortuna abbiamo entrambi caratteri forti e siamo andati avanti contro tutto e tutti vincendo battaglie in Tribunale, minacce, diffamazioni, ingiurie e una tentata estorsione".

"Tornerò a fare lo spogliarellista"

Simone Coccia Colaiuta ha poi parlato della sua occupazione oggi: lavora nel mondo dello spettacolo e per diverse aziende. Nel tempo libero, ha specificato, gestisce il museo "La casa del soldato": "Sono ricercatore autodidatta da oltre 20 anni e divulgatore delle imprese di Gabriele D'Annunzio. Ho anche il patentino che mi consente la ricerca di cimeli nella Regione Veneto". Nonostante gli impegni già presenti, non ha escluso un ritorno sul palco come spogliarellista: "Siccome il fisico me lo permette, probabilmente si, tornerò a fare lo spogliarellista. Lo avevo fatto all'inizio della nostra relazione, ma anche prima della pandemia avevo ripreso, però con il Covid andò tutto in fumo".