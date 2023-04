Simone Coccia, ex di Stefania Pezzopane: “È finita a causa del lavoro, credo lei mi ami ancora” Simone Coccia Colaiuta, ex compagno di Stefania Pezzopane, racconta a Fanpage.it i motivi che hanno determinato la fine della storia d’amore durata 9 anni: “Lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Ho ricevuto tante proposte sui social da quando sono tornato single, ma è presto”.

A cura di Stefania Rocco

Con un post condiviso su Instagram qualche giorno fa, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno annunciato di essersi lasciati. La storia d’amore tra l’ex volto del Grande Fratello e la ex deputata del PD, in carica fino a ottobre 2022, è terminata dopo 9 anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Pezzopane ha raccontato in lacrime i motivi della separazione. Fanpage.it ha raggiunto Simone per conoscere l’altra versione della storia.

Stefania Pezzopane, motivando la vostra separazione, ha parlato di mancanza di interessi comuni. Che cosa vi ha diviso?

È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta.

Com’è possibile che non riusciste a vedervi?

Entrambi eravamo spesso fuori per motivi di lavoro. Non si può andare avanti se non ci si riesce a vedere.

Prima di un anno fa, lavoravate di meno?

Chi fa politica non ha un orario fisso.

Capisco, ma anche prima la sua ex compagna aveva un incarico politico.

Dipende. Ci sono fasi in cui c’è tanto lavoro e momenti in cui ce n’è poco. Stefania mi ha detto che diverse sue colleghe hanno avuto lo stesso problema proprio perché non avevano tempo da dedicare al proprio partner. Se uno deve stare insieme a una donna per darsi un bacino della buonanotte ogni tanto, che fidanzamento è? Due persone che stanno insieme, il tempo per vedersi lo trovano. Ma con il lavoro che fa lei è quasi impossibile. Il tempo che dedica alla sua professione lo ha tolto a me. Non gliene faccio una colpa, comunque.

Prima che questa crisi cominciasse, Pezzopane aveva orari differenti?

Ci sono anche altri impegni che si affiancano al lavoro politico. Manifestazioni, presentazioni, sono un lavoro extra. I suoi impegni, nell’ultimo anno o poco più, si erano moltiplicati.

A metà ottobre 2022, il mandato della sua ex compagna è terminato. I suoi impegni non si sono ridotti?

Il mandato è terminato ma Stefania ha cominciato a lavorare come consigliera comunale dell’Aquila. Lei è sempre legata al PD perché è stata eletta nella Direzione nazionale del partito. È quasi come se facesse un doppio lavoro.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane

D’accordo gli impegni, d’accordo il lavoro ma è vero anche che non siete riusciti a trovare un modo per superare la distanza. Era finito l’amore?

L’amore è finito a causa di questa cosa, finisce quando due persone non si vedono più.

Quando si è reso conto di non essere più innamorato?

Non c’è un inizio, l’amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c’era più tempo da dedicare l’uno all’altra.

In quale momento è arrivata la decisione di separarvi?

Qualche giorno prima che pubblicassimo quel post che ha ufficializzato la nostra separazione. Ci siamo ritrovati nella stessa casa e io ho sollevato la questione. Se nemmeno la notte ci si riesce a vedere perché si sta in due posti diversi, che senso ha stare ancora insieme? Lei, da persona intelligente, mi ha dato ragione. Non ci sono state liti, ne abbiamo parlato serenamente fino a prendere una decisione che facesse bene a entrambi.

La sua ex compagna è apparsa provata raccontando la vostra separazione a Domenica In. È ancora innamorata?

Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me.

Lei, però, mi ha detto che non era più innamorato.

Non è che non ero più innamorato. Era una situazione invivibile.

Quindi anche lei è ancora innamorato?

A Stefania voglio molto bene ma la situazione, a lungo andare, ha ammorbidito i sentimenti.

Nel post in cui annunciate la vostra separazione, parlate di “amicizia speciale che non basta a tenere insieme due persone”. È accaduto che la passione è diventata affetto?

Quando c’è un rallentamento nel rapporto, tutto rallenta. È finita perché il sentimento da parte di entrambi era venuto a mancare. Se anche due si amano, per stare insieme devono potersi vedere. Il problema a monte non era la mancanza di amore o di passione. Ma siamo rimasti in ottimi rapporti perché non ci siamo lasciati a causa di una colpa o di un fatto grave. Continuiamo a sentirci telefonicamente. Dovesse capitare una cena insieme, quando avrà più tempo, ben venga. Sono stati nove anni bellissimi.

Sta frequentando un’altra persona?

Assolutamente no. Ho ricevuto tante proposte sui social da quando sono tornato single. Niente che non mi aspettassi, hanno colto l’occasione per farsi avanti. Ma non ho risposto a nessuna. Rimarranno con un sogno. Sono appena uscito da una relazione, non mi interessa avvicinarmi a un’altra donna. Devo prima superare questo dolore.